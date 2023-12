Hrvatica se požalila na majku, ne zna što će: ‘Sve što je mogla je prodala, sada mene žica’

Što napraviti kada jedan član obitelji ne želi raditi i misli da mu je netko drugi dužan egzistenciju, pitanje je koje si postavljaju mnogi ljudi koji su se ni krivi ni dužni našli u vrtlogu krivnje i financijskog zlostavljanja iz kojeg ne znaju izaći. Jedna Hrvatica se na popularnoj društvenoj mreži Reddit požalila kako ne zna obitelji reći ne, zbog čega je iz dana u dan sve nervoznija.

“Smatrate li vi normalnim da najmlađa djeca posuđuju novce svom roditelju ili bratu/sestri koji su puno stariji? Riječ je o mami koja je potpuno nesposobna s novcem. Sve što je mogla od nekretnina je rasprodala i opet nema od čega živjeti jer kroz život ništa nije uštedjela već si je do mirovine ostavila samo dugove. Brat/sestra koji jedan dan radnog staža u životu nemaju jer sve što zarade potroše brzinom svjetlosti. Ne trude se održati niti minimalno blizak odnos, ali se bez problema jave kad treba posuditi novac. Kako se nositi s takvim pritiskom? Kako da najmlađe dijete u godinama koje se bori da sebi osigura nekretninu, ugodan život i auto, ne poludi s njima koji se ponašaju kao da su im drugi nešto dužni”, postavila je pitanje na Redditu.





Ne žele posuditi, žele uzeti

Brojni Redditovci, javili su se s nekim korisnim savjetima.

“Prvo, preformuliraj si to u glavi. Oni ne žele posuditi novac od tebe. Oni žele da im daš novac. Kada to posložiš u glavi, onda stani i razmisli. Da se ti nađeš u problemima i moraš posuditi novac, bi li se mogao osloniti na njih? Ako je odgovor ne, onda im ni ti ne trebaš ništa dati”, bio je prvi savjet.

“Riješi to s njima isto kao i ja. Kad me netko pita da mu posudim ja kažem da nemam za posuditi, ali ako hoće zaraditi neka dođe do mene. Uvijek ima zemlje za preorati, drače za posjeći, trave za kositi, zidova za zidati, ma uvijek ima nešto. I kad napraviš posao ja te platim i sutra kad se vidimo na ulici ne moraš bježati od mene, čista obraza i ja i ti. Iz nekog meni nedokučivog razloga nitko nije pristao na to, ne znam u čemu griješim”.

“Jesu li se odrekli luksuza poput alkohola, cuganja, naručivanja hrane, Netflixa, odlazaka u kino i sličnih aktivnosti? Ako ne, ti njima financiraš zabavu i lijenost. Samo nemoj da ti kažu da će oni s tim novcima kupiti hranu. Još bi bilo najbolje da ti financiraš nekoga tko ima vremena i novaca otići u kladionicu ili casino”.

“Pitaj ti njih da ti posude tisuću-dvije eura. Reci da imaš neke dugove. Kad shvate da si u problemima i da nemaš, neće te vise pitati da im posudiš pare”.

Smanji komunikaciju

Javili su se i neki Redditovci koji su i sami imali slične probleme i koje uglavnom nisu uspjeli riješiti na zadovoljavajući na odgovarajući način.

“Neću ulaziti u privatne detalje mog financijskog odnosa s ostatkom obitelji po pitanju novca i nekretnina, samo ću ti reći da je jedini način da se zauvijek udalje od tebe po tom pitanju i da riješiš ovaj problem taj da znatno zahladiš odnose, smanjiš komunikaciju i više-manje odeš od njih u svakom smislu osim tu i tamo ih nazvat da vidiš kako su i hoćete možda zajedno na ručak. Ni pod koju cijenu ne daj da ti učine neku uslugu jer ćete stalno podsjećati na to”.









“Samo reci ne. Uputi ih u centar za socijalnu skrb. Nažalost, znam par takvih slučajeva koji samo uzimaju od drugih, no ispod časti im je otići ganjati socijalnu pomoć. Ne je super riječ koju puno ljudi ne koristi. Jedna je stvar da se oni trude raditi, štede, pa nemaju za pristojan život, a ti paralelno radiš par sati dnevno i imaš par tisuća eura mjesečno. Ali da ti radiš kao budala da bi se oni zezali, ne”.

Začarani krug

“Teška situacija, slično je i kod mene. Ispada da moraš dijeliti drugima jer imaš više. Opet, obitelj pa ne želiš da “pate”. To je jedan začarani krug u kojem si uvijek u gubitku – ili si “sebičan i hladan” ili si bijesan/na sebe jer unutra znaš da nisi ništa dužan/na. Treća opcija je da potpuno izgubiš kontakt s njima, ali je najdrastičnija i ne garantira unutarnji mir. Nemam savjet, samo poruku da nisi jedina. Zaboravila sam dodati stalni osjećaj krivice jer imam love za sve svoje potrebe”.

Autorica uvodnog posta je odgovorila kako joj najviše energije uzima taj začarani krug energije i živaca.

“Ako mi brat nakon nekoliko mjeseci vrati i dio iznosa, to svakodnevno maltretiranje “pošalji mi xx” ili hladno “daj mi broj kartice da nešto kupim” mi automatski digne tlak na 200. Više se ljutim na sebe kad dam jer znam da nisam dužna jer more novaca koje sam dala je otišlo na dostave i cigarete, znači ne osnovne životne troškove. Preteška situacija koja traje godinama”, odgovorila je.