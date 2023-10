Hrvatica prevarila supruga s kolegom s posla, otkrila detalje: ‘Znam da ne smijem, ali’

Autor: I.D.

Jedna Hrvatica se obratila članicama i članovima grupe “Mamine tajne anonimne i javne”. Naime, tražila je od njih pomoć kako se izboriti s time što je prevarila supruga s kolegom s posla, te je otkrila da se u toj drami i zaljubila u ljubavnika.

‘On je bio u vezi, ja udana’

“U braku sam 12 godina, troje djece, oboje zaposleni. Brak funkcionira više manje ok, previše obaveza oboje imamo i viđamo se dnevno po sat, sat i pol, sex je redovit i dobar. Pred nekoliko godina upoznala sam kolegu na poslu, družili smo se za vrijeme pauza, pili kavu, da bi to preraslo u dopisivanja. On je bio u vezi, ja udana. Rekla sam mu ništa od toga ne može biti, jer ne želim izdati supruga”, započela je.





“Od tad pa sve do danas ja stalno, ali stalno razmišljam o njemu. Ponekad se javi, flerta, ja prekinem kontakt, ali ne da mi mira činjenica da me želi, kao što i ja želim njega. Prije nekih mjesec dana sve je kulminiralo. Poruke malo malo, i našli smo se, da popričamo o svemu, da završimo sa svim tim. Nismo pričali, sve je otišlo u krivom smjeru.

Luda sam, strogo sam osuđivala svakog tko je u stanju prevariti, a sad sam JA sama to napravila. Danima intenzivno razmišljam o razvodu, pokušati s njim, jer ovo je preraslo u zaljubljenost, jer traje i traje i traje. Kako reći nekome takvo što, kako reći bližnjima, a što manje ljudi povrijediti? Ili.. Kako prekinuti romansu, kako sebi reći dosta je, nije vrijedan toga, ne vrijedi više od obitelji i svega sto smo gradili i stvarali zadnjih 15, 16 godina. Jer ovime ubijam svoju obitelj, supruga, njega, svoje roditelje i sebe.

Sramim se jer sam ispala kučka prema svima, loša osoba bez samokontrole. I sve znam, govorim ja samoj sebi šta i kako bih trebala, ali kad se on javi ili kad se vidimo ja izgubim i ovo malo pameti šta imam.

Nije on prvi koji se javio, koji je pokušao nešto, bilo je tu još nekoliko njih, ali sve sam to sasjekla u korijenu i siječem i dalje jer me ne zanimaju, ni malo. A on, on me ubija, naočigled ludim za njim, a znam da ne smijem.

Postoji li nada da se mogu promijeniti? Postoji li kakva psihološka pomoć da će mi pomoći naučiti kako se nositi i izboriti sa situacijom?









Hvala na svakom savjetu, i osudi. Možda se opametim kad vidim da svi dijele moje mišljenje da je prevara najgora opcija izdaje partnera. I da sam najgora osoba na svijetu”, zaključila je nepoznata žena.

Mnogi su otkrili što misle o preljubu

“Jako dobar i kritičan post prema sama sebi. Nitko nema pravo osuđivati, a vama želim da dobro, dobro razmotrite situaciju. Zaljubljenost, ludost, strast je prolazna, u životu treba biti voljen svim srcem”, “Nisi ni prva ni zadnja koja je to učinila…”,

“Samo ako nastaviš dalje s njim, on je dečko bez obaveza, a ti imaš tri kikića… Njemu je do provoda, strast se brzo ugasi, a ti ćeš upropastiti obitelj”, “Sve to tako krene i na kraju ćeš samo ti biti u gubitku nitko više, sjedi razmisli hladne glave, prođi se toga volim ga. Nekad si voljela i muža sjeti se toga.”









“Meni je bivši muž kada sam saznala da me vara rekao da s ljubavnicom ima ljubav…. Ja sam ga ostavila da s njom provede godine i osjeti težinu svakodnevnog života i onda da to kaže… Ostavila ga je čim sam ja otišla…. Tako će i taj tvoj… Ne treba njemu život s tobom i tvoja djeca, njemu treba avantura i provod. Izbor je tvoj”, “Neka ti Bog pomogne”,

“A znate, lako je biti zaljubljen kad ne dijelite račune i sve ostale svakodnevne obveze. Takve veze se obično brzinom svjetlosti raspadnu kad se u njih uključe obveze. Vi odlučujete što ćete napraviti, ali biste vrlo lako mogli sve izgubiti”,

“Dobro je što ste samokritični i svjesni da griješite. Brak vam je upao u kolotečinu i našli ste se pred izazovom i poklekli. Najradije bi vam rekla da se razvedete, ali vjerujte da ta druga opcija neće potrajati jer je to samo strast, ona koja vam je nedostajala. Potražite stručni razgovor, a ja bi razmislila o promjeni posla da se maknete od tog čovjeka”, pisali su.

‘Živ čovjek dolazi u raznorazna iskušenja’

“Već samom odlukom da se nađete da “popričate” si odlučila kako će to završiti. Nema tu priče. Zna se zašto se nalazi s nekime. Pokušala si samoj sebi dati opravdanje (razgovor) a u biti si imala želju biti s njime nasamo. Tako da ja mislim da si ti već onda donijela odluku što želiš. Da si poštovala brak i sve što ste izgradili, ne bi nikuda ni išla. E sad. I ja mislim da se radi o prolaznoj zaljubljenosti i da to neće potrajati. A osjećaj grižnje savjesti.. uh. To je ono najgore. Kako leći kraj svog čovjeka a znati šta se desilo. Zar se ne bojiš da ćeš pričati u snu? Istina se uvijek sazna. Kad tad. Bila sam u sličnoj situaciji, ali ja sam rekla NE. Jer znam da ne bi mogla živjeti s time što sam izdala nekoga tko mi vjeruje. Živjeti u strahu da se ne sazna.. ma nema šanse. Čista savjest je najmekši jastuk. Dobro razmisli i šta da kažem.. Sretno!”,

“Tko smo mi da ti sudimo?! Svi smo mi od krvi mesa, osjećaja. Ali jedno samo nemoj, praviti budalom muža, obitelj. Sjedni razmisli je li to vrijedno da uništiš brak?!”, “Samo se smisli ako se razvedeš da ćeš upasti u istu kolotečinu života i sa tim momkom zato pamet u glavu obitelj na prvo mjesto pa onda sve ostalo sretno”,

“Žena kad voli muškarca drugog i ne pogleda. A na vama je da li ćete živjeti u braku bez ljubavi ili pokušati sreću negdje drugo. Samo nemojte praviti budalu prvo od sebe pa onda od muža i djece”, “Samo ću Vam reći da savjet tražite na krivom mjestu. Sad će sve one svetice svoje frustracije ispucati na Vama.”,

“Živ čovjek dolazi u raznorazna iskušenja… Ja samo mogu reći da mislim, a pri tome da Vas uopće ne osuđujem, ako je brak dobar i sve štima, ne bi ste se sigurno upustili u tu avanturu. Preispitajte i taj dio… Želim Vam sve najbolje i da se ova situacija riješi što bezbolnije za sve vas!!!!”,

“Zapamtite samo jedno “zaljubljenost je prolazna” a “voljeti je druga stvar”. Stavite sad na vagu sta vise vrijedi, zaljubljen biti i radi toga sve izgubiti ili voljeti i biti voljen i sve imati ! Sretno”,

“Daj otkaz promjeni posao i izbriši “kolegu” iz života jednom za zauvijek.. Jer ako si uništiš obitelj, misliš da će ovaj čobanin kolega ostati s tobom? On je dobio što je htio eventualno bi još koji put reprizu”, neki su od komentara Hrvata na ovaj slučaj.