Hrvatica pitala kako pristojno dozvati konobara: ‘Alo bre, da te gledaju s čuđenjem’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jeste li se ikada našli u dilemi kako dozvati konobara, a da to bude pristojno i civilizirano?

Jednu korisnicu Reddita upravo to muči pa je ostale na forumu pitala kako pozivaju konobara u kafiću.

“Ja kažem pardon ili oprostite, ali često to izgleda tako da se ja na kraju derem, a oni me i dalje ne čuju. Međutim, ja čekam dok nisu u mojoj blizini ili makar okrenuti prema meni. Glupo mi je upadati im dok pričaju s gostima. I dok ja sljedeće sekunde njih krenem zvati, oni se već okreću. Drugi oko mene čuju da ih zovem, gledaju me, a oni se ne okreću jer me valjda ne čuju. Ako kažem pardon ili oprostite, znaju li oni da se ja njima obraćam ili bih trebala nešto drugo reći? Ako se prejako zaderem onda samo ispadam bezobrazna i konobar će se naživcirati, a ljudi me pogledati jesam li normalna. Naravno, ovo govorim za situacije gdje ili me ne vide da sam sjela, prođe 5, 10 minuta i njih nema još, treba mi račun i tome slično. U početku sam govorila ‘konobare’, ali neki ljudi bi mi se smijali kad bih to rekla pa mi se učinilo kao da možda nešto krivo govorim. Inače nisam ovdje odrasla pa ne znam bas neke stvari”, napisala je iskreno.





Vikneš ‘alo bre’, da te gledaju s čuđenjem’

Zaredali su se brojni komentari, većina podržava jednostavno dizanje ruke.

“Ako je daleko i može me vidjeti, dižem ruke. Ako je blizu, onda ‘oprostite, pardon’, tako kažem”.

“Ako je daleko, dignem ruku, ako je blizu, zovem osoblje”.

“Diskretno mahni kada primijetiš da gleda u tvom smjeru. Dobar konobar će proći pogledom sve goste svaki put kada izlazi na terasu. Lošeg konobara ne možeš dozvati i možeš samo čekati ili podivljati”.

“Gledam u konobara i kad me vidi, klimam glavom da mi priđe. Ako moram viknuti… Dečko! (neovisno od spola konobara) ili Alo bre! (onako edgy da budeš, da te gledaju s čuđenjem) ili pak Osoblje! (poput Nikole Kojo u filmu Parada)”.

Ima i onih koji konobare dozivaju s “Ministre”, “Momčino” ili “Direktore”.









Javili se konobari: Nikakvo fućkanje i te seljačke fore

No, našli su se tu odgovori same struke. Nekoliko konobara otkrilo je kako ih najpristojnije dozvati.









“Podigneš ruku samo. Meni osobno kao konobaru je to najpristojnija stvar. Ili kad prođe, zoveš s ‘oprostite’ ili tako nešto. Ne pucketanje, zviždanje ‘alo mali’ i te seljačke fore. Ne zbog vas, nego to govori o vama da nemate nimalo kulture”, piše jedan konobar.

Drugi kaže da radi na sezoni i da mu je najbolje da mu kažu ‘konobar’ jer tako zna da se upravo njemu obraćaju.

“Svakako su me zvali i iskreno, sve mi prolazi osim deranja, pucketanja prstima i zviždanja. Ja sam nažalost na mjestu gdje, kada mi netko digne ruku, ne mogu se odmah nacrtati kraj njih je imam poredak koji pratim. Ali, uvijek ću, ako mi je ruka slobodna, pokazati palac gore da sam vidio i da ću brzo. Ako su mi ruke zauzete, bar ću kimnuti glavom da znaš da si primijećen. Nekad me izbaci iz takta kada ljudi pričaju i mašu rukama kao da signaliziraju helikopteru gdje da sleti”, zaključuje jedan od konobara.