Hrvatica oštro mladoj majci: ‘Normalno da je on nezadovoljan, operi se’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Na društvenoj mreži u grupi za majke, u jednoj je objavi opisana situacija žene koja se našla u nepovoljnoj situaciji. Kako se opisuje u objavi, žena je u vezi četiri godine s partnerom s kojim ima jednogodišnje dijete, no smeta joj što nemaju odnose koliko bi to onda htjela. Uz to, navodi kako ju partner kritizira zbog njenog izgleda, odnosno viška kilograma.

Priča ujedno opisuje nezaposlenu ženu, koja razmatra da nađe posao kada joj dijete krene u vrtić, no što se kilograma tiče, tvrdi kako ne zna što da radi i da ne može skinuti kilograme zbog bolesti.

“Kako da smršavim kad ne ide. Imala sam 84 kg, pa 79 kg, i sad sam otišla na 86kg, i žalosna sam, i depresivna, ma nikako. Navečer se otušira, ponadam se, i on na mobitel i spavanje. Zašto mi je tako, želim bit sretna, a s njim to nisam. Sram me počelo bit imat odnose jer mi je rekao već više puta kako ga je sram šetat sa mnom da drugi vide kolike noge imam”, stoji u objavi u Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne.

Ja bih molila anonimno.

Naime ja vise neznam ni sta ni kako. U vezi smo vec 4godine,imamo od godinu dana malca i ne nije…

“Ženama uvijek isti problem”

“I znam većinu večeri bit ljuta pa ga izvrijeđam jer ne mogu trpit to sve. Meni je cijela ta situacija stresna, a opet radi djeteta ignoriram sve i trudim se bit sretna mama. Fale mi intimni odnosi jer sam osoba koja bi htjela barem svaki drugi dan. Može li neki savjet, utjeha bilo što. Teško mi je i ne znam što i kako više”, piše u grupi.

“U ovoj grupi je uvijek ženama isti problem. Dijete malo, žena ima kila od poroda ili štitnjače, muškarac prigovara. A stvari su jednostavne. Posveti se sebi i djetetu iza poroda. Treba vremena da sve dođe u normalu. Normalno da je on nezadovoljan, uloži u sebe. U smislu da pucaš od veselja, pozitive. Operi kosu, ne odgađaj, otuširaj se ujutro da ti započne dan, opeglaj odmah kosu, našminkaj se”, poručila je jedna članica grupe.









“Ima većih životnih problema”

“I debela možeš biti atraktivna. A kad on vidi da ti voliš sebe, onda će te cijeniti. Ponašaj se prema sebi kao prema kraljici pa će i drugi. Treba vremena. Kad žena rodi to je skroz druga priča i treba se prilagoditi. Tek kad si sebe opet zavoljela onda možeš mirno živjeti. I onda donositi odluke tipa ne možemo skupa itd. Ali mislim da do toga neće ni doći ako sebe voliš”, zaključila je članica grupe, a druga se nadovezala:

“Dobro pročitajte što vam je napisala i ponašajte se tako kako je napisala. Ako u narednih nekoliko mjeseci suprug na promijeni svoj odnos prema vama, bježite glavom bez obzira.”

“Blago Vama na ovakvom “problemu”… kile i kako bi se se**ali svaki drugi dan.. Blagoooo Vamaaa!! I ja bi te probleme!! Ali nažalost imam većih životnih problema, tako da ću Vam samo reći – uživajte u životu dok su Vam ovo jedini problemi…”, poručila je još jedna članica grupe, koju je posebno privukao detalj u kojemu žena iz priče opisuje učestalost intimnih odnosa s partnerom.

U objavljenoj priči, žena je opisala kako osjeća emotivnu prazninu, nedostatak ljubavi i podrške te fizičke intimnosti, kao i da se suočava s niskim samopouzdanjem zbog partnerovih komentara o tjelesnom izgledu, a situacija dodatno otežava financijska ovisnost o partneru.

Osim otvorene komunikacije o vlastitim osjećajima, nedostatku podrške i intimnosti, parovi koji se nađu u sličnim problemima mogu potražiti pomoć stručnjaka, krenuti na terapiju za parove, ali i svaki zasebno poraditi na vlastitom samopouzdanju i dobrobiti.