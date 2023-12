Hrvatica o fenomenu Prijović, evo zbog čega je rasprodala Arene: ‘U tome je kvaka’

Autor: I.D.

Pjevačica Aleksandra Prijović u Zagrebu je rasprodala pet Arena, a posljednji koncert na rasporedu je u utorak. Naime, o njezinim nastupima raspisali su se svi mediji u regiji, no među Hrvatima i dalje vlada znatiželja. Mnogi se pitaju kako to da je Prijović rasprodala toliko termina u zagrebačkoj Areni, cijelu je raspravu na Redditu pokrenula jedna korisnica.

“Nisam u cajka (pardon, turbofolk) svijetu. Ne osuđujem većinu koja je, čini se, voli. Nego nije mi jasna jedna stvar, pa ako bi mi netko objasnio. Do ovih 5 Arena nisam čula za dotičnu gospođu. Ali žena puni 5 Arena. Mislim si, mora da je neka svemirska. Odem ja na YouTube educirati se malo. I ništa mi nije jasno. Melos, isti kao sve ostale, tekst, isti treš. Izgled ista stvar. Produkciju rade isti ljudi, znači cajka 1/1, sve po PS-u”, započela je.





‘Srbi to imaju bolje od Hrvatske’

“Zašto baš ova pjevačica prodaje 5 Arena za redom, a paralelno postoji barem 30 koje su po svemu iste, vjerujem s jednakim brojem pregleda i jednako popularne koje ne napune nijednu? Je li to samo marketing ili ova po nečemu iskače? I ne zanimaju me usporedbe s našom estradom koja je odavno dno dna”, zaključila je korisnica, koja je dobila niz povratnih komentara.

“Realno gledajući, ne ulazim u žanr glazbe. Srbi su uvijek imali jaču audio/video produkciju od Hrvatske (izuzev par dobrih filmova), samim time marketing i plasman proizvoda im je jači. Dino Merlin je rasprodao 4 Arene sad. Uglavnom, produkcija i marketing rade čuda”, “Kad netko napuni 5 Arena za redom, nemam što drugo reći nego svaka čast. Po meni bi bila gladna kruha i pjevala po kafanama za crkavicu, ali eto, ima podršku i iskorištava je dok može”, pisali su.

‘Lepa Brena je oduvijek imala najbolji tim oko sebe’

“Aleksandra Prijović je snaha od Lepe Brene. U tome je kvaka. Znači, Lepa Brena je oduvijek imala najbolji tim oko sebe koji se razumije u marketing bolje od ikog drugog u Srbiji. Nema ništa spektakularnog u njenom vokalu i pjesmama, samo se okružila pravim ljudima koji znaju što rade.

Osim toga, u gotovo svim pjesmama je prisutan taj neki ‘turski melos’, na koji Balkanci sv*šavaju od kad postoje, a i pjesme su joj poprilično jasne (propale veze, brakovi, i sva s*anja koja dolaze u paketu u bilo kakvim odnosima na Balkanu koji su često poprilično disfunkcionalni)”, glasio je jedan od komentara.









“Ja sam bio na koncertu, osjećao sam se kao u raju, nikad nigdje nisam bio gdje je bilo toliko žena i to sve ekstra tip top sređene je*o me pas ako nije bilo 80% žena i 20% muških”, “Nije istina da je sve isto kao ostali, s razlogom se istaknula. Da, marketing i to sve je pomoglo, ali ona zna pjevati, brze pjesme su sve napravljene da budu catchy, a opet da ne budu prejeftine. A ovo da su tekstovi treš, može reći samo tko nije pročitao/poslušao tekst njenih balada, pogotovo s najnovijeg albuma.

I ono što je najbitnije, produkcijski su pjesme dorađene do sitnih detalja, dovoljno je poslušati Sve po starom, čuje se svaki instrument, a opet zvuči moderno. Produkcija koju hrvatski izvođaci mogu samo sanjati. A na kraju krajeva, o ukusima je stvarno glupo raspravljati, ja dobijem željenu dozu serotonina kad slušam moderne, zabavne, profesionalno odrađene pjesme”, komentirali su.

‘Uživo pjeva kao Bog’

“Evo par razloga zašto baš ona: nijedna od folkerica nije rezervirala Arenu Zagreb za koncert pa su se ljudi koji vole taj žanr zaželili ženskog izvođača. Zadnja je bila Lepa Brena mislim 2019. godine.

Žena je u zadnje dvije godine izdala dva jako uspješna albuma i ljudi koji slušaju pop folk znaju sve te pjesme. Svježe su. Produkcijski odskače od drugih folkerica, znači nema bugarskih i turskih obrada, sve pjesme su nove, originalne i izvrsno aranžirane. Uživo pjeva kao Bog, sve ostale u njenoj konkurenciji otpjeva pod stol”, glasio je jedan od komentara.