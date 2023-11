Hrvatica naljutila Šprajcovu gošću, glumicu za delikatne scene: ‘Takve su poštene vjernice’

Autor: I.D.

Najpoznatija hrvatska zvijezda filmova za odrasle Marija Zadravec u petak će gostovati u emisiji ‘Stanje nacije’ poznatog Zorana Šprajca. Najava ovog gostovanja uznemirila je neke ljude na društvenim mrežama, koji se nisu mogli suzdržati od komentara pa su tako otkrili što misle o tome da “glumica delikatnih scena” govori o spolnim odnosima u RTL-ovoj emisiji.

Zadravec, poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mary, tu je vijest potvrdila na svom Facebooku uz fotografije na kojima nasmiješena pozira uz poznatog novinara, koji ju je i srdačno zagrlio. A upravo je to bilo dovoljno da “bocne” jednu gospođu, koja je otvorena rekla što misli o svemu tome.





“Baš ovakvi trebaju biti primjer djeci i mladima, strašno kakva ljudska glupost će ići na televiziju to predstavljati pa držite to što radite u neke 4 zida gdje radite i neka gleda samo onaj koga to zanima.

Zašto bi morali gledati svi koji inače vole pratiti Stanje nacije zbog humora gospodina Šprajca, koliko vidim interesantni ste jako bezveznim ljudima koji nemaju što drugo u životu nego da se zadovolje gledajući ovo. I ja sam pogledala samo jer se spominje glumac iz mojih omiljenih humorističnih serija”, napisala je nezadovoljna gospođa, a onda joj se u komentarima javila upravo Marija.

‘Ne shvaćate da to gleda više od 60 posto ljudi’

“Gospođo draga, s obzirom da sam osvojila europsko prvenstvo (glasovima publike) sad pobijedila u Celju (glasovima publike) to govori da me ljudi vole gledat, jer sam normalna osoba, nikog ne varam, nikog ne kradem, ne prese*avam se kao mnoge, a karakterno sam isto tako puno bolja od većine takvih koji nešto loše komentiraju kako bi hranili svoj ego, te oni zavidni.

Jeste kad komentirali nekom pjevaču koji u pjesmama spominje drogu, nasilje ? Ili Vas to ne interesira, a djeca to slušaju, jeste komentirali kad zašto puštaju filmove gdje ima nasilja, kao i crtane filmove ? Jeste komentirali političare koji direktno kradu iz vašeg džepa? Ali glavni problem u državi sam Vam ja, koja najpoštenije radim svoj posao, kao i na tisuće drugih porno glumica diljem svijeta.









Čudite se kao da sam jedina porno glumica na svijetu, a svi ste gledali i gledate takve filmove. Pišete bezvezni ljudi koji nemaju šta drugo radit to gledaju, po vama je onda većina ljudi bezvezna, jer ne shvaćate da to gleda više od 60 posto ljudi, po svim ispitivanjima, mislite da ako je Vama to bez veze, i takvima poput Vas da je svima bez veze.

Jedan veliki portal objavi članak, taj članak pročita par milijuna ljudi, te se nađe grupica od stotinjak njih koji vrijeđaju (zapravo sami sebe) i misle da će nešto postići time. Kao i oni komentari od “poštenih” vjernica koje svake nedjelje idu na misu, Te ih vjerojatno tamo uče sudit nekome.

Da i ako je Vama edukacija glupost, kako se zaštititi od bolesti i slično, ako je to po Vama glupo da govore, onda je to žalosno od Vas.

Sve se nakraju svodi na zavist. Eto pusa za Vas, i hvala mojim pratiocima te ljudima što su mi podrška”, zaključila je Marija.