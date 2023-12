Hrvatica dobila ponudu za lakom zaradom i traži savjet: ‘Je li to nemoralno, koliko eura da tražim?

Autor: Dnevno.hr

Hrvatica je dobila ponudu i priliku za laku zaradu, a na Redditu je potaknula raspravu o moralnosti ili nemoralnosti te ponude. Njezina objava buknula je i jedna je od gorućih tema na ovoj društvenoj mreži.

“Znam da će se 90% ljudi zgroziti i biti protiv, ali svejedno pitam. Da vam se netko javi da mu napišete diplomski rad, biste li pristali? Recimo da imate vremena; tema nije vaše područje ali je ok.. I koliko eura tražiti za takvu uslugu uopće? Da se razumijemo; ne podržavam to, ali ako je netko toliko lijen i time meni nudi mogućnost (relativno) lake zarade neću se ni žaliti”, napisala je.





Nakon što je objava prikupila ogroman broj komentara, djevojka se ponovno oglasila.

“Post je buknuo vise nego sto sam očekivala pa se ispravljam za sve kojima očito smeta – krivo sam se izrazila to jest postavila sam krivo pitanje. Osobno nikome ne bih dala da piše moj rad za mene. S druge strane, ne smatram da je nemoralno pisati drugima radove ako su oni nesposobni i lijeni da iste pišu sami. Naplaćujemo (ljudi na svijetu, u životu općenito) i puno banalnije stvari koje bi svi također mogli raditi sami za sebe i bez pomoći drugih”, dodala je, a u komentarima se rasplamsala velika golema rasprava.

Ljudi osudili takvu praksu

Neki od komentara koji su prikupili najviše pozitivnih reakcija su upravo oni koju osuđuju ovakvu praksu.

“Mogla bih shvatiti da se radi o zadaći, seminaru, ali za diplomski ne. Pogotovo ne cijeli. Kužim da nekome treba pomoć oko npr. statistike, ali cijeli rad?!! Još si napisala da nije tvoje područje”, rekla je jedna korisnica.

“Držim dugo već instrukcije i jako puno ljudi mi se javlja da im rješavam ispite. Sve ih odbijam nevezano uz novac koji bi ponudili jer imam osjećaj da time se rugam vlastitom akademskom trudu. Ne želim ni ulaziti u to da sa takvim pristupom se i dovodimo u situaciju da imamo ljude poput Baneta kao ministre i profesore. Jednostavno mislim da se obrazovanje u ovoj državi (i varanjem među ostalim) sve više svodi na sprdnju i stvarno mislim da nije fer prema onima koji se trude i rade. Time i ne bih nekome napisao diplomski, ali bi bio i više nego voljan nekome pomoći sa time tj. savjetovati ga, voditi u projektu i slično, ako misli da njegov mentor mu nije dovoljan”, napisala je jedna korisnica čiji je komentar naišao na veliko odobravanje od strane drugih.









“I onda za koju godinicu će ti ta osoba bit profesor tvom djetetu. Naravno da je nemoralno, a bogami i ilegalno. Čitam komentare i ne vjerujem. Svi serete protiv veza, rodijastva, plavih kuverti i hdz-a, a ovdje zakeljeno 50 racionalizacija ilegalnog i nemoralnog”, dodaje se u jednom od komentara ispod kojeg su mnogi požurili napisati kako je prije svega riječ o ilegalnoj praksi, a ne samo nemoralnoj.

Jednostavno rješenje problema?

Našao se i jedan koji je predložio način kako doskočiti takvima kojima drugi pišu radove. U tom slučaju, što se tiče njega, rad može i biti napisan od tuđe ruke, ali na usmenoj obrani nitko se ne može sakriti.

“Rješenje je vrlo jednostavno, a to je da se ne dopuštaju teme koje možeš uz kavicu obraditi i da obrane budu teže. Ako ti netko napiše diplomski, a obrana bude brutalna, što se mene tiče položio si”, stoji u komentaru.









“Ne. Pljunuo bih u facu toj osobi i izrecitirao niz uvreda. Ako traži da joj napišeš diplomski to mi automatski implicira da ni ispiti nisu regularno položeni. Ta osoba ne zaslužuje niti posao u struci, a sigurno studira neku glupost samo zato jer nije mogla nigdje drugdje upasti pa linijom manjeg otpora ili nije bila sposobna za nešto drugo”, stoji u žestokom komentaru.

Našlo se tu i šaljivih komentara. “Pa ne bih nekom pisala ni da mi plate, jedva sebi napišem”, napisala je korisnica.

Javila se i dama koja je priznala kako ona piše diplomske i ostale radove.

“Pišem drugima radove, jedna stvar me zabrinjava”

“Pišem diplomske, doktorske, whatever iz svih mogućih područja, ali samo dio vezan za statističku obradu podataka. Nevjerojatno mi je koliko ljudi ne zna osnove osnova statistike, ali nekima brojevi, statističke metode (a kamoli izračun) i obrada podataka jednostavno ne leže.

Ne kažem da netko tko ide na doktorski ne bi trebao biti sposoban uz sve dostupne guideove danas samostalno napraviti analizu podataka bez obzira na kompleksnost, ali isto tako ne zamaram se moraliziranjem ove teme. Konkretno, angažiraju me za taj statistički dio, a oni bolji (moralniji) me cak i dodatno plate da ih provedem korak po korak kroz sve sto sam napravio da barem razumiju postupak i kako je došlo do rezultata te kako ih interpretirati.

Meni brza i laka lova, njima ušteda vremena i truda, a dobar dio i nauci nešto. Pisanje cijelih radova ne dolazi u obzir jer mi se ne da i previše je time-consuming.

Ono sto me puno vise zabrinjava je koliki udio tih diplomskih, doktorskih i znanstvenih radova ima izmisljene podatke provedenih istraživanja i koliko ljudi je spremno lažirati istraživanja da bi dokazalo neku svoju hipotezu. Mislim da je to daleeeko veći problem nego to sto netko piše nešto za nekoga jer s generalno gubi smisao istraživanja kad je većina toga cisti bullshit”, napisala je korisnica koja piše drugima radove.

“Da, napravio bih to”

Javio se i korisnik koji kaže kako bi on napisao drugoj osobi rad jer “ionako će netko drugi”. Ustvrdio je i kako je sustav “potrgan” te da moralni teret nije na onom koji piše, nego na onom koji traži uslugu.

“Da. Ako mi je to vremenski lagano, mogu napraviti i hoću/trebam novce – da. Ako to ne napravim, naći će nekog drugog da mu napravi. Rezultat, sa i bez mog uplitanja je da u ‘akademsku’ zajednicu ulazi nepodoban. Većina ih je takva. Dakle, ja odvagujem između ‘budem imao novaca’ ili ne budem. Moralni teret nije na meni, već na osobi koja traži uslugu. Teret kontrole kvalitete nije na meni već na akademskoj zajednici koja koristi retardirane pristupe za ocjenjivanje koji su neadekvatni. Sustav je strgan, najbolji signal da ga se treba prepraviti iz korijena je da ga se uništi. Puštanjem idiota u taj sustav radimo zapravo uslugu jer grupiramo morone na jednom mjestu. Prije nego netko uleti sa spikom ‘isto tako možeš preprodavati drogu ili organe’ – ne, ne mogu i ne bi. Nije isto, mehanika nije ista, moralni teret nije isti. Inače, postoje obrti i usluge koje rade upravo ovakve poslove i na veliko koriste AI”, zaključio je jedan korisnik.