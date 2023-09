Hrvati tuguju, napustio nas je Milo Hrnić: ‘Legendo, hvala ti za sve’

Autor: I.D.

U 73. godini preminuo je legendarni pjevač Milo Hrnić, i to nakon duge i teške bolesti, doznaje Dubrovački dnevnik.

Hrnić je prodao više od milijun nosača zvuka, objavio je 20 albuma i više od 200 pjesama. Tijekom 80-ih tri puta je trijumfirao na splitskom festivalu s pjesmama “Vrati se, Dalmacijo, ljubav si vječna,” i “Dobra večer prijatelji,” pjesmama koje su i danas omiljene i često se izvode.

Pokušao se pronaći i u politici, gdje je bio član Gradskog vijeća grada Dubrovnika, najprije kao vođa HNS-a, a kasnije kao neovisni vijećnik.





Hrnić je bio veliki zaljubljenik pjevanje, mnogi su ga nazivali pjevačem starog kova, koji je godinama bio vjeran dalmatinskog “pismi”.

“Mogao sam biti i bogatiji da sam pjevao na playback, no nisam to volio jer bez žive izvedbe nema umjetnosti. Događalo mi se nekad da bi publika toliko pjevala da ja nisam imao kad pjevati pa bih ih pitao – mogu li vam ja možda nešto otpjevati? To se događa posebno kad je kasno i kad su publika mladi ljudi,“ izjavio je legendarni pjevač 2018. u intervjuu za Dubrovački dnevnik.

Hrvati tuguju

Hrnić je strastveno volio dalmatinsku glazbu i bio je iznimno poznat kao zabavljač. Smatran je legendom dubrovačke i hrvatske glazbene scene. Njegovi nastupi su uvijek oduševljavali publiku, bez obzira gdje bi se pojavio, a svoj posljednji veliki koncert pod nazivom “To je moja zemlja” održao je prije četiri godine na stadionu Poljud.

Mnogi se na društvenim mrežama opraštaju od ove glazbene legende: “Pokoj mu duši”, “Bog mu dao mir”, “Svi odoše”, “Legendo, hvala ti za sve”, “Neka mu je laka zemlja”…