Hrvati se zgražali nad sve popularnijim svjetskim trendom: ‘Ne bih nikad to radila’

Autor: H.B.

Proteklih se godina, posebice u vrijeme lockdowna, svijetom proširio trend prodavanja fotografija stopala. Mnogi su na platformama poput, OnlyFans, i raznim drugim dakako, stekli pravo bogatstvo prodajući slike i snimke vlastitih stopala. Tim smo povodom odlučili malo provjeriti kako “dišu” Hrvatice i Hrvati i bi li oni unovčili vlastita stopala.





“Iskreno meni je to ljigavo, ja to nikada ne bih napravila zato što mi je to užasno. Svaka čast onome tko ima želudac ili fetiš na to”, ispričala nam je djevojka koju smo anketirali u centru Zagreba.

Gospođa koju smo malo dalje sreli kaže da to nikada ne bi napravila. “Pa ne bi, ne bi ja to. Ja sam odgajana tako da što stekneš sa svojih deset prstiju, da koliko napraviš s time, s time se i pokriješ”, odgovorila nam je gospođa iz Zagreba, a druga se pak nadovezala sa sličnim razmišljanjem.

‘Imam pameti u glavi, to je totalna glupost’

“Mislim da je to glupost, mislim da ne bih. Nikad ne znaš na što će čovjek biti prisiljen, ali mislim da ne za sad”, rekla nam je gospođa iz Zagreba, a druga je pak zaključila da iako su cijene svega visoke, da svejedno to nikada ne bi napravila.

Kada su muškarci u pitanju, kod njih vlada isto mnijenje. “Ja osobno ne bih, ali tko voli nek izvoli. Ljudi zarađuju na svakakve načine”, rekao nam je jedan prolaznik kojeg smo uhvatili u centru Zagreba, a drugi se nadovezao o istoj temi. “Ne bih nikad hvala Bogu, imam pameti u glavi i to mi je totalna glupost”, rekao nam je drugi gospodin.

“Ja ne znam što to znači uopće slikati stopala. Ja sam liječnik i trebala bi nešto znati, ali eto nemam pojma”, izjavila je gospođa za kraj.