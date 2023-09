Hrvati se raspisali o pogrebnim običajima: ‘Bila je djevojka u vjenčanici s jabukom u ruci’

Hrvati su se na društvenoj mreži Reddit raspisali o najtužnijoj temi – sprovodima. Jedna je korisnica pokrenula ovu neobičnu raspravu ispričavši svoju priču, koju ne čujemo često.

‘I u Zagorju je to bio običaj’

“Nažalost, nedavno sam bila na sprovodu prijatelja od 23 godine… Na sprovodu je također bila djevojka u vjenčanici s jabukom u ruci, pa me zanima ako itko zna zašto je takav običaj i kakva je priča iza tog običaja. Prvi put sam vidjela pa me zanima, a Google nije baš od koristi. Molim vas, prosvijetlite me”, napisala je, a mnogi su joj se javili u komentarima.

“I u Zagorju je to bio običaj – kada bi se pokapao neoženjeni mladić, obično bi onda neka djevojka isto bila u vjenčanici na sprovodu. Kao nije se oženio nikad u životu pa je ovo kao simbolična svadba, nešto na tu foru”, napisao je jedan korisnik svoje iskustvo, a drugi dodao: “Ako nije imao curu, zaručnicu, onda to radi neka prijateljica. Jer je to kao neka vrsta poštovanja ili tako nešto. Ista stvar je i ako mlada cura umre. Onda dečko/zaručnik ili frend to rade.”





“Mogla bi biti pogrebna svadba. Mislim da ti je to običaj oko granice Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom”, “Inače, bio sam na nekoliko pogreba u manjim selima i meni se čini da svako selo radi nešto drugo. I kad ih pitaš zašto, obično je odgovor da je takav običaj i ništa drugo ne znaju”, pisali su.

‘Nju je sam običaj duboko traumatizirao’

Jedna je korisnica podijelila svoje iskustvo “crne svadbe” iz Like: “Moja majka koja je prije rata živjela u jednom selu u Lici kao mala je prisustvovala ovome, nažalost, zbog smrti neke tamošnje djevojčice. Nju je sam običaj duboko traumatizirao, to joj je bio ujedno prvi put u životu da je prisustvovala pogrebu.

Po njenim riječima, djevojčica (pokojnica) je bila u bijeloj haljini i neki dječak iz sela bio je njen ‘mladoženja’, koji je s njom razmijenio prstenje. Osim toga se ničeg nije sjećala.

Ja sam za ovaj događaj od nje saznala relativno skoro, kada je kod nas bila popularna serija ‘Crna svadba’. Mama mi je ispričala situaciju, ali meni nije imalo smisla iz geografske perspektive, jer se kod nas ovaj običaj prakticirao od strane rumunjske nacionalne manjine, koja naseljava istočnu Srbiju. Sada mi ima smisla da je prisustvovala ovako nečemu.”









“Daljnim googlanjem nađe se svega, od poganskih običaja (npr. neudate pokojnice se oblače u vjenčanicu, da ne bi dalje tražile srodnu dušu da im se pridruži) do kršćanskih, pogrebno vjenčanje, već spomenuto u komentarima, da pokojnik dobije i zadnji sakrament”, napisao je korisnik.

Na prethodni se komentar nadovezao korisnik koji je detaljnije objasnio: “Simbolika je definitivno ako gledamo onu latinsku ‘ab ovo usque ad mala’, što znači ‘od jajeta do jabuke’. To jest, kako su stari Rimljani jeli započinjali bi s jajetom, a nakon svega bi završili s jabukom, kod nas prevedeno ‘od početka do kraja’, ako je to to – onda je jako tužno pogotovo ako je u vjenčanici djevojka.”

Što je pogrebna (crna) svadba?

Jednostavnije objašnjenje pogrebne svadbe koje smo našli tiče se trenutka kada duša prelazi u drugi svijet i pretpostavlja se da zemaljski život završava kao kraj ciklusa svih prethodno doživljenih i potvrđenih faza života. Međutim, važno je napomenuti da smrt prethodi životnom i društvenom iskustvu pojedinca.

Kada smrt nastupi prije vremena, pojedinac ostaje uskraćen za ispunjenje svojih životnih i društvenih obaveza, i to se može nadoknaditi nakon smrti. Neokončani obredi povezani s ranijim fazama života, kao što je na primjer svadbe na pogrebu, mogu predstavljati prepreku potpunoj integraciji duše umrlog u svijet mrtvih.