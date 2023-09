Hrvati se posvađali oko Thompsona, ne mogu ga svrstati: ‘Na to bi mi se tetka križala’

Autor: I.G.

U raspravi na platformi Reddit korisnici su pokrenuli zanimljivo pitanje o glazbeniku Marku Perkoviću Thompsonu i njegovoj ulozi u hrvatskoj glazbenoj sceni. Thompson, čije ime često simbolizira nacionalni ponos i domoljublje za mnoge, izazvao je debatu među članovima zajednice. Jedan od sudionika rasprave istaknuo je zanimljiv kontrast između percepcije Thompsona kao simbola nacionalnosti i glazbenog stila kojim se izražava.

Thompson je jedan od kontroverznijih glazbenih ikona čije stvaralaštvo često izaziva žučne rasprave zbog spoja nacionalnih tema i glazbenog izraza, pa je tako korisnik Reddita istaknuo da ljudi koji slušaju MP Thompsona često ne vole ostale glazbenike koji mogu spadati pod isti glazbeni žanr.

“Evo jedan thread koji meni muči glavu.





Thompson je kod nas pojam nacionalnosti, pojam onoga busanja u prsa, pojam svega valjda. S druge strane, ljudi koji ga vole, podržavaju i uzdižu su ona klasa tetke kojoj se sprdaš na Facebooku”, započeo je post.

‘Thompson ima kvalitetnu power metal glazbu’

Korisnik Reddit-a je podijelio svoje razmišljanje o glazbenom talentu Thompsona naglašavajući kvalitetu njegove glazbe i visoku razinu izvedbe koju pruža njegov bend.

“Pitanje i diskusija; Thompson po meni ima jako kvalitetnu power metal glazbu, bend koji je obučen u kožu, spike narukvice i ostale metalika stvari. Njegovi live nastupi su čisti metal i ekipa koja s njim svira dosta dobro kida. Solo gitare na “Kletva kralja Zvonimira” je baš ono na što bi se tetka križala.









Meni je smješno gledati Thompsona live jer ti ljudi koji su u prvom, trećem, šestom redu i zdušno pjevaju, su upravo oni koji govore da su metalike prljave…a s druge strane Thompson i bend krkaju metal. Što reći, koju posluku porati?”, napisao je korisnik reddita.

U komentarima su se našla svakakva mišljenja. Neki su istaknuli kako su pjesme MP Thompsona “čista metalčuga”, dok drugi smatraju da je to sve samo dio scenskog nastupa te kako Thompson “nema veze s metalom”.

‘Zabijanje mača u pozornicu i slično’

“Metal su sotonjare, a Tomzon je Bog i Hrvati. Nema veze s glazbom. Vjerojatno ih najviše j*be što Topson nije narodnjak, jer onda bi bila i glazba kakvu vole i stil koji praše. Ali onda bi moro pevat na srpski jer cajka nije za ku*ac ako nije ekavica (bosanski se ne računaju, to je viša klasa)”, napisao je jedan korisnik Reddita.









Drugi korisnik istaknuo je kako je i on fan Thompsona, te kako nikada na ovo pitanje nije gledao na takav način.

“Frendov brat mu je producirao album prije 15-ak godina, pa je pricao o Thompsonu i Tihi i kakvi su. On je navodno znao kako ce izgledati live nastup jos dok je slagao album, te je pričao kako će u kojem dijelu nastupa ici vatra, kad ce ici zabijanje mača u pozornicu i slicno. Ali je to sve htio na nacin kako bi to Iron Maiden i Metallica izvela. Tako da je definitivno inspiriran metal scenom te je voli”, napisao je.