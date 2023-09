Hrvati se pokušavaju riješiti poštapalica: ‘Od Naše male klinike ne prestajem govoriti Iso Miki’

Brojni ljudi često koriste poštapalice u govoru iz različitih razloga. Bilo da je riječ o nedostatku riječi ili izraza u pravom trenutku, pomaganju kako bi ”organizirali svoje misli”, navici, ublažavanju napetosti ili socijalnih pritiska, neki ipak smatraju da ih treba izbjegavati kako bi govorili što jasnije.

Smanjenje korištenja poštapalica može biti korisno u poslovnim situacijama i tijekom javnih govora kako bi se poboljšala jasnoća i vještine komunikacije. No, kako iz svakodnevnog govora izbaciti određene poštapalice.

“Imam 32 i osjećam se nezrelo”

S takvim problemom susreo se jedan muškarac koji je na Redditu opisao svoju situaciju.





“Znači ja se ne šalim, a ovo tu objavljujem jer se radi o hrvatskom žargonizmu. Otkad sam gledao ‘Našu malu kliniku’ ne prestajem govoriti “Iso Miki”. To je moglo biti smiješno kad sam bio klinac, ali sad kad imam 32 osjećam se nezrelo i vidim kako ljudi oko mene ‘cringeaju’ kad god to kažem. Što je najgore, i kad se svjesno trudim prestati toliko mi je prešlo u naviku da to nesvjesno radim. Nadam se da mi netko može pružiti konstruktivni savjet, ne trollam, znam da zvuči smiješno ali frustriran sam”, pojasnio je muškarac, a u komentarima su Hrvati, osim savjeta, otkrili i koje oni poštapalice koriste.

Bokte, ono, čovječe, brate, stari moj e, kuiš, neke su od riječi koje korisnici Reddita iz Hrvatske spominju kao češće poštapalice, a tu su i psovke, koje su mnogi ocijenili kao najgorim oblikom ‘poštapalica’.

Prestanak korištenja poštapalica

Prestanak korištenja poštapalica u govoru zahtijeva svjesnost, praksu i upornost. Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da smanjite ili eliminirate poštapalice iz svog govora:

Prepoznajte poštapalice koje koristite: Prvi korak je prepoznati koje poštapalice često koristite. To mogu biti riječi ili fraze koje automatski ubacujete u govor bez razmišljanja.









Zapišite ih: Kada primijetite poštapalicu, zapišite je. To će vam pomoći bolje razumjeti koje poštapalice najviše koristite i u kojim situacijama.

Postavite cilj: Postavite si cilj smanjenja ili eliminacije određene poštapalice iz svog govora. Na primjer, ako često koristite frazu “znaš što mislim”, postavite si cilj da ćete je zamijeniti drugom frazom.

Pravite listu zamjenskih fraza: Za svaku poštapalicu koju želite eliminirati, pravite listu zamjenskih fraza koje možete koristiti umjesto nje. Ove zamjenske fraze mogu vam pomoći da zadržite kontinuitet govora dok se oslobađate poštapalica.









Prakticirajte: Svjesno prakticirajte govor bez poštapalica. To može uključivati razgovor s prijateljima ili obitelji bez korištenja poštapalica ili čak snimanje sebe dok govorite i kasnije analiziranje snimke.

Tražite povratnu informaciju: Pitajte prijatelje, obitelj ili kolege da vas podsjećaju kada koristite poštapalice. Povratna informacija od drugih može vam pomoći u identificiranju situacija u kojima koristite poštapalice.

Prakticirajte javni govor: Ako se osjećate udobno, pokušajte se prijaviti za tečaj javnog govora ili se pridružite klubu za govorništvo. To će vam pružiti priliku vježbati javni govor bez poštapalica.

Budite strpljivi: Eliminacija poštapalica iz vašeg govora može potrajati, i to je u redu. Bitno je da budete strpljivi i nastavite s praksom.

Postavite nagradu: Nagradite sebe kada postignete svoje ciljeve u smanjenju korištenja poštapalica. Nagrada može biti nešto što vas potiče da ostanete motivirani.

Pratite napredak: Redovito pratite svoj napredak u smanjenju korištenja poštapalica. To će vam pomoći da ostanete motivirani i fokusirani na svoj cilj.

S vremenom, uz svjesnost i praksu, možete smanjiti ili eliminirati poštapalice iz svog govora i postići jasniji i uvjerljiviji način izražavanja.