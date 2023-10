Hrvati se masovno žale na situaciju s popularnim oglasnikom: ‘Uporno se javljaju ljudi s tim pitanjem’

Autor: H.B.

Više se i ne pamti kada je točno Facebook izgubio svoju inicijalnu funkciju, dijeljenja i objavljivanja fotografija. Godinama već služi za dijeljenje raznih informacija, vijesti, za organiziranje evenata i drugih događaja, za formiranje interesnih zajednica, grupa i sličnih društvenih sadržaja. A ne tako davno na Facebooku se pojavilo i jedno mjesto na koje ljudi svraćaju gotovo svakoga dana, ako ni zbog čega, onda barem da vide tek toliko što se nudi.

Riječ je o Marketplaceu, odnosno, Facebook oglasniku. Treba biti iskren i reći kako je Marketplace zapravo, u suštini, vrlo dobra stvar i na njemu se može pronaći na vrlo lak i jednostavan način gotovo sve. Ima tamo robe, nakita, igračaka, tehnologije, automobila, antikviteta, pa čak i nekretnina, ali ima i problema. Dosta problema. Na Redditu se, eto, razvila cijela razgovorna nit o tome koliko se na Marketplaceu nalazi “scammera”, odnosno, prevaranata kao i posebne vrste ljudi koja izluđuje ljude koji pokušavaju nešto prodati.





‘Red flag je čim napišu kurirsku službu’

“Zašto je Marketplace toliko s*anje i ima toliko skemera, prodajem dvije GPS navigacije, i PS3 jailbreakan, ne mogu to prodat samo skemeri mi se javljaju”, pitao se jedan korisnik Reddita i Facebooka.

“‘Ja ću organizirati dostavnu službu vi samo dajte sve podatke kartice’ to im je česta fora. Ne znam odakle su došli stvarno. Najbolje ti Njuškalo po meni i dalje, i tamo se javljaju, ali su veće šanse da prodaš, Marketplace je teški bulls*it”, navodi drugi, a nadovezao se treći: “Red flag je čim napišu kurirsku službu”.

“Facebook marketplace kao oglasnik, slažem se je tako retardiran, mislim zašto ako ja tražim npr. iPhone 13 se meni prikazuje više oglasa za druge mobitele nego ono sto ja tražim, ili zašto ako ja pretražujem recimo Mercedes A klasu meni prikazuje sve samo ne Mercedes A klasu… Isto tako zašto iako ja većinom pretražujem samo aute i mobitele meni konstantno prikazuju oglase za žensku robu tipa haljine, donje rublje i slično”, detektirao je korisnik Reddita još jedan problem.

‘Je li još dostupno’?

No, većina ih ima baš velikih problema s ljudima koji se jave da provjere je li dostupan artikl i onda se više ne jave. “Meni dođe odgovoriti takvima jel ti mama dostupna. Draži su mi čak i scameri neg jel dostupno ekipa”, požalio se redditovac.

“90 posto ‘jel dostupno’ poruka je prva i jedina poruka”, naglašavaju dalje. “Prva rečenica u opisu oglasa mi je: “Je li još dostupno? Oglas je dostupan dok god je aktivan/vidljiv.” Uporno mi se ljudi javljaju s pitanjem je li još uvijek dostupno i onda moraju čekat da ja odgovorim da jest dostupno. Umjesto toga mogu odmah pitat šta ih zanima u vezi predmeta koji prodajem. U slučaju da nije dostupno, odgovorit ću da nije dostupno, a u protivnom ću odgovoriti na postavljeno pitanje. Uštediš sebi i meni vrijeme. Također, u oglasu piše da je cijena fiksna i da šaljem uz prethodnu uplatu. Samo da napomenem da piše da preferiram primopredaju. Uglavnom, uporno nakon pitanja je li dostupno me pitaju je li cijena fiksna te šaljem li pouzećem. Nitko ne čita opis. Ljudi su mutavi”, pojasnio je sve drugi redditovac.









“Pa možda da započneš s pozdrav ili dobar dan, dobra večer (odaberi dio dana u kojem šalješ poruku) i natipkaš neš suvislo tipa zanima me to kaj prodajete. Bolji dojam ostaviš nego s generičkom ‘Da li je dostupno?’ porukom… Taj test se automatski pojavi kad klikneš na slanje poruke prodavaču. Ono kaj ne kužim je to kaj je tak teško obrisat to i natipkat nekaj normalno. I hrpa tih kaj pošalju to ‘Jel dostupno’ se nikad ne udostoje odgovorit ak im napišeš da je”, zaključila je korisnica Reddita u raspravi.