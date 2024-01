Hrvati se između sebe počupali oko domaćih filmova: ‘Toliko je loš da je postao dobar’

Kad se ne svađamo sa susjedima, svađamo se međusobno. A ako se ne svađamo oko tekućih problema na državnoj i lokalnoj razini, svađamo se oko stvari oko kojih se uopće ne bismo trebali svađati. Ili kako kaže stara latinska izreka – de gustibus et coloribus non est disputandum (O ukusima i bojama se ne raspravlja).

Ipak, Hrvate na Redditu ovih dana muči jedna iznimno zanimljiva tema – nabolji i najgori hrvatski film svih vremena.

‘Taj film je dokaz redateljske i scenarističke nesposobnosti’

“‘Kako je počeo rat na mom otoku’ i ‘General’. Pogodi koji spada u koju kategoriju”, napisao je jedan korisnik te pokrenuo raspravu.

“Najžalosnija stvar u posljeratnoj hrvatskoj kinematografiji je cinjenica da KJPRNMO stvarno zaslužuje titulu ako ne najboljeg filma, a onda sigurno najbolje komedije”, Iskreno, malo hrvatskih filmova sam i gledao al ‘General’ me impresionirao kolko je loš. Sad me intrigira taj ‘Četverored'”, redali su se komentari, a zatim je jedan korisnik argumentirao zbog čega smatra da je “Četverored” loš film.

"Četverored je dokaz redateljske i scenarističke (ne)sposobnosti Jakova Sedlara (onaj isti koji se bavi amaterski negacijom holokausta). Inače se smatra jednim od većih promasaja općenito hrvatske kinematografije, i sadžajem je manje više rehabilitacija NDH. U osnovi ratni film kroz oči ustaša. Ukratko, proljev 90-ih. Ima 4/10 na Imdb-u jer se za film zna samo u opskurnim emigrantskim krugovima pa ga prakticki nitko nije ocjenjivao osim njih. Većina Sedlarovih filmova su jednako loši, ali jebiga, bio je blizak s HDZ-om u tim danima ponosa i slava pa je uspio štancat filmove", dodao je korisnik.









‘Ustaše-partizani, selo-grad’

Zanimljivo, brojni Redditovci se slažu barem u jednom.

“Neki filmovi su toliko loši da postanu dobri (onako, ironično), ili ih možeš gledati uz neki drinking game, pa se barem tako zabaviti. ‘Četverored’ je jednostavno tako loš i dosadan da ni to ne možeš s njime napraviti”, “H-8 najbolji. Najgori film neću izdvajati, ali najgori period je definitivno zadnjih 10 godina. Ustaše-partizani, selo-grad i tu se uglavnom iscrpljuje kreativni fond novijih uradaka. Očajnih, iz državnog proračuna financiranih, filmova je naravno bilo i ranije. Ali nema apsolutno nikakvog opravdanja za to da u 21. st. naš suvremeni film ne vidi dalje od od one dvije antiteze koje sam naveo”, “H-8 je najbolji hrvatski film ikad, usto i najbolji film ex-Yu i s ovih prostora”, redali su se dalje komentari.