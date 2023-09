Hrvati raspravljali o tome da siromašni ljudi ne bi trebali imati djecu, evo što su zaključili

Autor: I.D.

Ekipa na Redditu je raspravljala o čestom pitanju Hrvata koji muku muče s inflacijom i loše plaćenim poslovima, a žele imati djecu.

“Siromašni ljudi ne bi trebali imati djecu? Što mislite o stavu koji propagiraju određene struje da osobe niskih primanja, recimo neka je to u Hrvatskoj ispod 1000 eura neto po roditelju, ne bi trebali imati djecu jer si je ‘ne mogu priuštiti’.

Npr. Dijete do 18-te godine košta koliko i stan, ako ne i više, a često se ne osamostali još 18 godina. Ima li istine u tome i je li uopće moralno imati djecu ako im ne možemo priuštiti dobar život nego ih osuđujemo na siromaštvo, osim ako (malo vjerojatno) budu iznimni individualci koji će iz ničega stvoriti nešto.





Ovo je povezano i s antinatalističkim pokretom koji smatra da djeca nisu pristala da se rode, pogotovo ne u podstanarstvu i siromaštvu. Razmišljam o ovome u zadnje vrijeme pa me zanima stav ostalih”, započeo je raspravu korisnik na toj društvenoj mreži.

‘Nametanje takvih stvari vrijeđa sve’

“Ovo ti je eugenika upakirana u ekonomiju. Bježi od ovoga što dalje”, nadovezao se jedan, a drugi dodao: “Ja se u principu slažem s tim što ti kažeš, ali samo u principu. Nametanje takvih stvari vrijeđa sve normalne životne/humanističke vrijednosti. Pusti me tih američkih neo liberalnih s*anja.

Što znači, hajmo reci ti dobiješ djecu i nešto se dogodi za 2-3 godine i ti postaneš siromašan, najbolje pobiti prvo tebe pa djecu kao parazite? Koji kreteni majko moja. Možda bolje pogledati malo na veće faktore koje čine društvo takvim da si osoba koja se trudi, bori, radi pola svog života (u satima koje ima) ne može priuštiti da ima malu obitelj dok robovlasnici ubiše.”

“Retardiran stav razmaženih ljudi. Znači li to da nitko u srednjem vijeku nije trebao imati djecu jer su bili daleko, daleko siromašniji nego mi danas? Velika većina stanovništva prije samo 100 godina je isto tako bila siromašna pa se preživjelo i došlo do danas. I što sad? Imati djecu nije ekonomski isplativo pa ih neću imat?

(Mi) postmodernistički razmaženci stvarno trebamo dotaknut malo travu i izaći sami sebi iz dupeta, jer ako su mogli pojedinci, sa željama i snovima, preživjeti prije 10000 godina kad ti je 7 od 10 djece umrlo u mukama od tuberkuloze, onda i mi možemo preživjeti sa 2 generacije starim iPhoneom”, nadovezao se treći.

‘Napraviti ga je lako, ali izvesti na pravi put teško’

“Smrtnost je bila velika, zato su pravili puno djece. Danas je obrazovanje prilično skupo, a od roditelja je veoma neodgovorno samo praviti djecu bez da možeš da im pružiš osnovne potrebe življenja. Ponavljam, mislim na baš siromašne obitelji sa 4-5-6 djece”, komentiralo se.









“S obzirom da već imamo negativan prirodni priraštaj svakim ograničavanjem razmnožavanja bi se ta brojka još više povećala. Nije problem što ljudi žive u siromaštvu. U svakoj državi ćeš naći ljude koji jednostavno preživljavaju od jutra do sutra.









Naš problem jest to što kod nas imaš veliki broj ljudi koji živi na granici siromaštva ili su siromašni, a čak imaš one koji žive na rubu gladi. Država je ta koja bi trebala raditi na načinu da riješi taj problem, a za to moraš povećati izdvajanja za takve slučajeve. Kad bi HDZ prestao stalno krasti, vidio bi koliko bi se život tih ljudi poboljšao. Nažalost ljudi su inertni i apatični i zato nam je tako.

Svatko bi trebao imati pravo da se ostvari kao roditelj, ali isto tako bi trebao bit svjestan da ga je napraviti lako a izvest ga na pravi put poprilično teško”, objasnio je jedan od korisnika.

‘Doslovno u povijesti nije bilo boljeg vremena za imati djecu’

“Kako su ljudi interesantni, sad je to prestrašno, retardirano i užasno razmišljanje, a kad je prije koji tjedan netko stavio post samohrane majke koja ima jedno petero djece i žive u užasu i naravno da nema dovoljno novaca da ih prehrani i žive u nekoj polurazrušenoj kući. E, nju su napadali da što prosiš i da što štanca djecu ako ih neće moći financijski uzdržavati. Zanimljivo”, konstatiralo se.

“Teško s*anje. Doslovno u povijesti nije bilo boljeg vremena za imati djecu, osigurana hrana, tekuća voda, pristup zdravstvu, obrazovanju, informacijama.

Kroz većinu povijesti se nije ni očekivalo da će djeca doživjeti punoljetnost, a ako bi preživjeli mogli su funkcionirati kao besplatna radna snaga. Sumnjam da će ispod 1000 eura opet biti siromašni, eventualno niža srednja klasa, koja opet ima sve gori navedene uvjete za dobar život. Antinatalisti se slobodno mogu prvi ubiti i riješiti vlastiti problem”, rezolutno je objasnio korisnik.