Hrvati raspravljali o najboljem koncertu: ‘Samo on je uspio napuniti Arenu bez ijednog plakata’

Autor: Barbara Grgić

Hrvati su složni u dvije situacije – kada igra reprezentacija i kada pomoći djetetu, ozlijeđenoj ili teško oboljeloj starijoj osobi. Sve ostalo brzo će eskalirati u podužu prepisku, barem kada je u pitanju Reddit, na kojem se svako toliko pojavi neka zanimljiva tema.

Ovog puta nam je za oko zapela rasprava o koncertima. Jedan je Redditovac pokrenuo temu jednostavnim pitanjem: “Koji vam je najbolji koncert na kojem ste bili u životu”. Nakon nekoliko redova, ispostavit će se da je pitanje bilo sve, samo ne jednostavno.

Massive Attack u Domu sportova

“Massive Attack u Domu Sportova 2009. Fakat sam dobro razmislio. Martina Topley – Bird mi je dala autogram na rame – uz komentar “Finally some flesh”. Majke mi”, napisao je Redditovac.

Vuco kraj Plinare

“Koncert Vuce u nekoj birtiji pokraj Gradske plinare. Bila je to negdje 2010. Dolazimo mi u birtiju koja ima cca. 30 sa 10 metara kao u 22 sata da nismo prvi. Mi unutra, ekipa razvlači kablove. Kaže lik – tek od ponoći.

23.55 – Mi unutra, a unutra 20 pi*aka i nas dvojica i jedno pet muških sve skupa i Madam. Madam raspoređuje ženske po birtiji, tako da kada mi bilmezi uđemo unutra da vidimo pi*ke.

00.30. – Polako ulaze ljudi….

01.00 – Dolazi Vuco na stage i počinje. Ja se okrećem oko sebe i počinjem gledat šta ću je**t večeras. Kad ono vidim u ćošku da Madam dijeli 200 kuna svakoj ženskoj i one polako jedna po jedna ili po dve svakih pet minuta odlaze van.

01.30 – U birtiji je bilo ravno četiri ženske, dvije konobarice i jedno 300 ku**ca. To je dan kada mi je Vuco objasnio (za besplatno na sreću jer kada dođeš ovako rano onda se ne plaća upad) kakvo je stanje u RH i koliko smo mi u ku**u kao nacija”, objasnio je drugi Redditovac.









Đorđe Balašević u Lisinskom

“Od svih ovih koncerata koji su nabrojani u komentarima (naravno, žanrovski različiti i nema potrebe za uspoređivanjem i nademtavanjem s brojkama tko je imao više), je li netko uspio rasprodati Arenu Zagreb ili Lisinski (nekoliko puta zaredom) bez ijednog plakata, TV/radio reklame/najave? Koliko sam ja upratio, nitko, osim Đoleta. Zato ona četiri koncerta u Lisinskom 2018. Toliko pitomi, prijateljski, ‘obiteljski’… To će netko teško nadmašiti”, pisao je treći.

Metallica na Hipodromu i Brkovi u Tvornici

“Metallica na Hipodromu, iako je bilo blata do koljena. Bilo je mokro i hladno, ali kad su dečki krenuli to je bilo to, je*eš sve ostalo. Od manjih koncerata definitivno Brkovi u Tvornici, dečki su napravili takvu feštu da se ekipa razbacala k’o gnoj po njivi”, kroz smijeh će četvrta Redditovka.

Thompson u Blatnici

“Thompson svaki put kad je bio u Blatnici, koncert za prijatelje koje organizira Mate Bulić. Ništa ne dolazi ni blizu”, komentirao je Redditovac, a Thompsonov koncert ponovio se i na sljedećih nekoliko odgovora, samo na drugim lokacijama – Poljud, Maksimir, Knin.









Ramonesi u Domu sportova

Ramones, 1990. velika dvorana Doma sportova, naravno usred sezone hokeja na ledu. Netko se potrudio pokriti led sa zelenim tepisonom, ali nisu imali dovoljno velik pa su stavili hrpu malih.

Svaki put kad malo poskočiš odletiš dva metra po ledu, ludilo. Predgrupa Hladno pivo.

Ne znam rade li to i danas, ali na ulazima murja pregledava i prepipava sve, strože nego na aerodromu”, pisali su dalje.

Ipče i Jašar Ahmedovski ispod šatora uz granicu

“Pričao mi stari – Ipče i Jašar Ahmedovski ispod šatora u nekoj selendri uz granicu s Bosnom. Kaže da je tih nekoliko sati upamtio bolje nego ostatak života. Šta ti je makedonska duša. Volio bih da sam to doživio”, piše Redditovac.

Prodigy u Umagu

“Prodigy u Umagu na Sea Star Festivalu, Keith je još bio živ. Za uspomenu imam i trzalicu od gitariste Roba Holidaya, a Maxim nam je vodu nosio. Buraz, šogi i ja smo preživjeli prvi red iako se masa ljudi bacala preko kod redara kad je krenuo stampedo i šutka na prve tri stvari. Neki kršni dečki iz Banja Luke su formirali vijenac oko nas kad su nas vidjeli tako male i svi smo se držali za ogradu. Uspomena za cijeli život”, govori Redditovac.

Rammstein u Zagrebu

“Rammstein je jedno od boljih iskustava koje čovjek moze doživjeti u ovom kontekstu. Daleko najbolji koncert koji sam ikad doživio”, reklo je više Redditovaca.