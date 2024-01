Hrvati pričaju samo o Martinu, neki ga vide na Dori: ‘Ma to je lakrdija’

Autor: I.D.

Martin Kosovec ima 18 godina i glas okorjelog gažera, njegov stil osvojio je srca publike u emisiji The Voice Hrvatska, a posebno je privukao pažnju svojom izvedbom pjesme ‘Tvoja zemlja’, u prvoj emisiji uživo.

Ova pjesma, koju je prvi put izveo Vice Vukov 1970. godine, sada dominira na prvom mjestu YouTube trendova. Martinova izvedba pjesme ‘Unchained Melody’ u polufinalu također je postigla značajan uspjeh s 185 tisuća pregleda.

Uz to, Martin se na društvenim mrežama zahvalio svima koji su glasali za njega te je ispod njegove fotografije na Instagramu zahuktala rasprava. “Hvala na podršci, evo nas i u finalu”, napisao je kratko Martin, kojemu neki prognoziraju i Doru sljedeće godine.

‘Stara duša umjetnika u tijelu 18- godišnjaka’

“Mislim da bi Martin zapravo trebao pjevati jedno 10 pjesama u finalu, da jednostavno uživamo u mini koncertu”, “Mi cijeli dan istražujemo koju ćeš pjesmu pjevati u finalu”, “Iduće godine obavezno na Doru. Bravooo, bio si fenomenalan sinoć”, “Ni pod razno pa Dora je lakrdija, nije njegov nivo”, “Definitivno pobjednik”, “Stara duša umjetnika u tijelu 18- godišnjaka”, “Nastup je bio ono – Elvis je živ”, pisali su mu gledatelji, a podršku u komentarima mu je dao i Dino Jelusić.

U HRT-ovoj glazbenoj emisiji rekao je kako voli staru glazbu s dušom, a to se i vidi u njegovim izvedbama. Dosad je u ‘Voiceu’ otpjevao ‘My Way’, ‘I’ll Never Fall In Love Again’, ‘Let the Suneshine In’, ‘Unchained Melody’…

Ipak, najviše pozornosti izazvala je njegova izvedba pjesme ‘Tvoja zemlja’ u prvoj emisiji uživo, koju je prvi put 1970. izveo maestralni Vice Vukov na tekst Drage Britvića i glazbu Alfija Kabilja. “Martine, kao da si branio državu ovom pjesmom. Ovo je bilo vrhunski. Ti si the Voice!”, rekao mu je tada Dino Jelusić, njegov bivši mentor.

Javili se iz Martinove škole

Naime, za Martina je zdušno navijala i operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov. Na društvenim mrežama u nedjelju otkrila je kako je poslala niz poruka te zvala čak 23 puta kako bi mu dala svoj glas.

Podržala ga je i gorička škola Zrakoplovna škola Rudolf Perešin, čiji je Martin maturant. Koliko su ponosni na svog maturanta, napisali su nedavno na službenoj stranici škole.

“Naš maturant – ZIM-ovac Martin Kosovec na noge je digao publiku i žiri izvedbom pjesme Tvoja zemlja, Vice Vukova. Martin je zbog te izvedbe osvojio najviše glasova publike u timu Vanna zbog čega je zaslužio automatski prolaz u polufinale, a društvene mreže ne prestaju s oduševljenjem oko ovog mladog i jedinstvenog momka. Sa svojom izvedbom srušio je hrvatski trending na YouTubeu, a do ovog pisanja broji čak 337 tisuća pregleda!”, stoji u objavi.