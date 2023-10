Hrvati podivljali na ponašanje žirija u Supertalentu: ‘Mučno i gadljivo. Ne bi im škodio odgoj’

Druga emisija “Supertalenta” prošla je i više nego zanimljivo, a osobito kada je na scenu stupila kandidatkinja iz Rijeke.

Hitna Ražnjević žiri je odmah u početku iznenadila odgovorom na pitanje kako se zove.

"Zovem se Hitna", rekla je, a onda je dodala da dolazi iz Rijeke, na što se Davor Bilman nije mogao prestati smijuljiti i jedva se uspio pribrati, a kada je počeo njen performans, Maja Šuput i Martina Tomčić nisu mogle suspregnuti svoje negativne reakcije.





Gledatelji ljuti na žiri

Nakon što je gospođa Ražnjević odradila svoj nastup na Supertalentu i molitvom na latinskom jeziku izazvala dva X-a od Martine i Maje, gledatelji su otkrili što misle o ponašanju žirija.

Naime, ispod videa koji je objavljen na službenoj Facebook stranici Supertalenta, Hrvati su pisali da ponašanje Davora, Maje i Martine prema Hitnoj nikako nije bilo prihvatljivo, dok su Fabijana Pavla Medvešeka nahvalili.

"Kako se smiju Maja i Martina, to je bijedno", "Zanimljiva paleta talenata, u svakom slučaju zabavna emisija. Ako ćemo izuzeti mučni i gadljivi žiri koji sebe stavlja u prvi plan", "Maja ni za sto života ne bi naučila jednu rečenicu na latinskom, a kamoli ovako nešto… Malo kulture i odgoja nekima ne bi škodilo, i bravo Fabijan za komentar!", "Pa kako se smiju ove dvije dame Maja i Martina to je bijedno. No svi se molimo. A što je smiješno ništa, jako lijepo Gospođa Hitna respekt", pisali su gledatelji.









‘Neka se mole umjesto razvratnosti koju znaju podržavati’

“Ovo nije za ismijavanje, ovo Maji najviše zamjeram”, “Sve što je Božje ismijavaju jer ne znaju sto čine Gospodine Blagoslovi i obrati narod svoj”, “Svaka čast Fabijanu”, “Bravo za Hitnu, jedina se došla javno pomoliti da ukinu ovu emisiju”, “Ovi su pokazali kulturu, a tvoje znanje latinskog neka oni nauče i mole umjesto razvratnosti koju znaju podržavati”, “Bravo Fabijan, svaka ti čast na komentaru, a Maju neću komentirati, sve je sama rekla”, “Žena je imala pravo na svojih par minuta kao i svi, mogle su se malo suzdržati iz pristojnosti”, nizali su se komentari.

Jedna gledateljica je dala opsežan komentar na sve ovo: “Bravo za Fabijana i njegov jedini kulturni komentar. Možda zaista nije talent kakav se traži za ovakvu emisiju. Ipak, za ono što smo do sada vidjeli i što se sve naziva talentom, ovo je bilo odlično i nimalo lako. Ostali u žiriju bi trebali razmisliti o svojoj općoj kulturi. Hvala gospođo Hitna za molitvu. Onako na prvu sam prepoznala znak križa, Slava Ocu, Zdravo Marijo i Vjerovanje. Bravo i za interes učenja stranih jezika.”

Na to se nadovezala još jedna gledateljica: "Tako reagirati dok traje molitva je užas, baš je ružno bilo za vidjeti baš mi je bilo strašno. Nisam očekivala takvu reakciju bar bi oni trebali biti uzor ipak i djeca gledaju. Koliko sam primijetila jedna gospođa je i plakala u publici sad da li zbog reakcije žirija ili zbog molitve i poštovanja prema vjeri."









‘Ovo je odraz čitavog jednog estradnog miljea’

“Gospođa zaslužuje poštovanje. Prvo zbog hrabrosti. Drugo zbog izvedbe. Treće – treba nositi ovo ime 63 godine. Naslušala se ona sprdancije na taj račun, sigurna sam. Da joj je smetalo, promijenila bi ga. Njen talent za latinski jezik ipak nije za ovakav show. Ali reakcija Šuputice je odraz čitavog jednog estradnog miljea koji je sazdan na nepismenosti, nekulturi i seljačluku”,

“Ne vidim smisao prikazivanja ove žene??? Nit je zabavno nit je smiješno niti je talent! Samo sprda*ina s njenim imenom i izvedbom nečeg što se ne zna što je! Jer definitivno ova emisija nije mjesto za molitvu ni na latinskom ni na hebrejskom. To je kao trebalo biti smiješno!??Jadni ste svi u produkciji!!”, komentirali su gledatelji.