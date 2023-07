Hrvati podijelili najgora iskustva s turistima u apartmanu: ‘Ostavili su trulu hranu, tjedan dana nisu iznijeli smeće’

Proteklih dana mediji uglavnom pišu o pijanim, razularenim turistima koji uriniraju, povraćaju i tuku se po ulicama dalmatinskih i drugih priobalnih gradova. Međutim, jednako se neugodne stvari događaju i u apartmanima i hotelima, u koje se gosti vraćaju nakon bančenja po vani.

Na Redditu se tako razvila velika rasprava upravo na tu temu. Jedan je korisnik postavio interesantno pitanje i to sve zbog toga što mu se vlasnik apartmana zahvaljivao jer je sve ostavio uredno.

"Domaćin nam se zahvalio jer je bio iznenađen kako smo čist i uredan apartman ostavili. Ništa posebno nismo napravili, samo počistili naše smeće, oprali i spremili korišteno suđe i sve je bilo na mjestu onako kako smo zatekli. Rekao nam je da inače to gosti ne rade tako. Pa me zanima kakvi ste vi kao gosti, ostavljate li nered? Koja su najgora i najbolja iskustva vas koji iznajmljujete apartmane", pitao je jedan Hrvat, a odgovori su bili uistinu svakakvi.





“Ne želim da mi čiste baš sve”

“Nije mi jasno kak bilo tko može nekom ostavit sve prljavo. U gostima se ponašam kao doma. Nikad ne ostavljamo smeće za sobom, prljavu posteljinu i ručnike ostavimo uredno složenu na krevetu, svo smeće pobacamo u vreću pa ostavimo kraj koša za smeće. Sve u kuhinji operemo i ostavimo da se suši pa onda vlasnik pospremi. Izbjegavam apartmane gdje se dodatno naplaćuje čišćenje jer ostavimo apartman takav da sljedeći gosti mogu samo ući unutra nakon kaj gazda ostavi čistu posteljinu”, piše jedan korisnik.

“Većina tih što ostavi iza sebe prljavo sigurno i žive u takvom okruženju”, nadovezao se drugi korisnik, a treći je opisao svoju situaciju.

“Iznajmljujem apartman i volim kada gosti puste uredno, ali ne treba ni u tome pretjerivati. Idealno mi je kada skinu posteljinu i ostave je na kupu sa ručnicima i kuhinjskim krpama, odnesu smeće u kantu u dvorište i pospreme oprano suđe. I to je to. Ne želim da peru sanitarije, sudoper, frižider, metu i brišu pod… Koliko god na prvu izgledalo čisto ja ću to opet oprati da sam siguran da sljedeći gost ulazi u čisto. Imam svoju rutinu koju uvijek ispoštujem i to mi je jedina garancija da je sve u redu”, objasnio je još jedan korisnik.

“Ostavili trulu hranu, tjedan dana nisu iznijeli smeće”

"Čistila sam jedno ljeto apartman. Najgore mi je bilo kad su jedni gosti bacili sa galerije madrac da mogu imati spolni odnos dolje i onda sam to mogla vući gore na galeriju", napisala je jedna korisnica.









"Rekla bi da su većinom dobri jer često dođu obitelji s djecom, budu pristojni i ostave sve relativno urednim. Najvećih problema bi imali sa mladim ljudima. U 50% slucajeva bi nam šporkali lancune uljem za suncanje/fake tanom ili tim marmeladama za potamnjivanje. Sumnjam da bi tako kod sebe kući isli spavati s tim po sebi, ali okej. Imali smo par puta neke problematičnije većinom mladi Britanci, ukrali ili razbili 3-4 pijata ili čase, te šporkali zidove nogama do te mjere da smo ih morali bojat", piše druga korisnica.









“Iznajmljujem već 11 godina i imala sam svakakvih iskustava. Od obitelji koje sve ostave savršeno, do onih kojih ne da ne operu sude, nego u sudoperu ostave gomile trule hrane, zagoreno posuđe i pougljene tepsije (u njima doslovce crna i masna hrana). Jedni tjedan dana nisu iznosili otpad nego se gomilao u stanu, prerastao kantu a oni su samo nabacavali i dalje. Također mi često pospreme prljavo sude natrag u ormariće ili ga samo oplahnu vodom pa ga i mokrog i prljavog vrate nazad. Toliko se vlage nagomilalo u jednom ormariću da se daska uzdigla.

Dakle, nekakva osnovna, kulturna razina bi po meni bila: iznijeti vlastito smeće (kuhinjsko i wc), oprati sude za sobom i ostaviti sudoper uredan. Eventualne boce/limenke itd ne ostavljati ispod kreveta nego skupiti na hrpu (ako ih već nisu odložili u reciklažu, imamo velike kante za odlaganje reciklabilnog otpada sa engleskim natpisima). Pokupiti mrvice, obrisati za sobom. Ne ostaviti uneređenu školjku Ne treba mesti, ja uvijek usisavam, ali veće papire pokupiti”, napisala je treća korisnica.