Hrvati počeli primjećivati novu vrstu ljudi oko sebe: ‘Svi nose tu stvar oko vrata’

Svako toliko pojavi se neki novi modni trend koji pohara uglavnom mlađe generacije, a jedan takav počeo se sve češće pojavljivati i u Hrvatskoj. Riječ je o takozvanim “gaserima”. Možda ste ih primijetili možda niste, ali tu su ono vas i ima ih sve više. No, o čemu se tu zapravo radi? Kakva je to moda, tko su ti ljudi i što su im trademarkovi? Neka unisona definicija za ovaj trend zapravo i ne postoji, no svojevremeno je jedan pripadnik te populacije objasnio o čemu se radi za srpski Blic.

“Gaseri su u principu klinci iz kraja, kada kažem klinci doslovno mislim klinci, djeca iz kraja koja trebaju igrati košarku i koja imaju od 12, 13 pa do 20 godina. Gaseri nose skupe stvari i izgasirani su, uvijek su namršteni, arogantni, nose naočale i češće su ćelavo ošišani. Slušaju baš lošu muziku, od psihodelika do turbo-folka, nezaobilazno im je i ono što je sada u trendu, a to su Mili, Jala Brat i Buba Corelli. Imaju tenisice od 200, 300 eura koje moraju biti marke Nike i to obavezno modeli 95 tn ili 97 tn, jer ništa ispod toga nije prihvatljivo. Svi kad-tad propuše, a ovi malo stariji gaseri puše i travu jednom mjesečno, samo što to ne kažu već preuveličavaju i hvale se da to rade mnogo češće”, rekao je jedan “gaser” i poton nastavio detaljnije objašnjavati.





Postoje i ‘fušeri’

“Gaseri nisu uvijek iz neke ultramega bogate obitelji, najčešće su iz obitelji gdje roditelje iskreno nije briga za djecu, preokupirani su poslom ili svojim životima pa novcem zamjenjuju svoju pažnju djetetu. Uvijek su namršteni i spremni da se potuku s bilo kim, umišljeni su da štite svoj kraj i mršte se svima koji su iz dugog kraja. Glase za najjače face u društvu jer prate taj trending. Ne znam kako, ali djevojke baš padaju na takve. Gaseri nose trenirke i prozivaju ostale koji su u hlačama i košuljama. Što je najgore, ni na slavlja poput rođendana ne dolaze normalno obučeni, već je tu Nike ili Tacchini trenirka, kapa… Baš onako odudaraju od svega”, navodi “gaser” pa otkriva da postoji i druga grana “gasera”, takozvani “fušeri”.

“Fušeri su klinci čiji roditelji rade za 255 ili 340 eura mjesečno, nemaju novac za original stvari pa kupuju fejk. Na primjer, pošto ne mogu kupiti original Nike tenisice, a tenisice moraju imati zračne jastuke u potplati, pa makar bile fejk. Za to će potrošiti 25, 35 eura, umjesto da kupe neku drugu marku, malo jeftiniju i usklade se s budžetom. U principu, njih gaseri prozivaju, odbačeni su iz društva, ismijavani, baš nebitni, klinke ih ne gledaju i ne obraćaju pažnju na njih, iako oni možda mogu pružiti mnogo više od gasera koji imaju tri rečenice u glavi koje neprestano ponavljaju”, opisao je tako “fušere”.

‘Oko vrata nose torbice’

Raspitali smo se o ovoj temi i među Hrvatima, a odgovori koje smo dobili, bili su dosta zanimljivi. Ljudi su ih uistinu počeli primjećivati, a njihova zapažanja su, ha, dosta originalna.

“Nisam siguran tko su oni, bolje da šutim nego da bubnem. Nešto možda vezano za gas-masku”, rekao nam je jedan Zagrepčanin, a njegova sugrađanka je odmah primijetila njihov trade mark, torbice oko vrata. “Pa imaju torbice oko vrata i nose dukse. Marke nose, nose samo markirano. To je neka wannabe ekipa koja se fura na Youtubere i influencere”, rekla je naša sugovornica.

“Lapani. Oni misle da su gaseri, a zapravo su lapani”, rekao nam je sugovornik koji, eto, oko vrata nosi torbicu i na sebi ima skuplju markiranu robu. “Mislim da tu vlada neka ideja razbacivanja sa skupom oblekom i novcem, a onda se tramvajem ide doma”, veli nam jedan sugovornik. A jedna je djevojka to objasnila na vrlo originalan način. “Ljudi gasere nazivaju klošarima, ma da oni sebe sami ne smatraju klošarima”, zaključila je naša sugovornica.