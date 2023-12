Hrvati otkrili zašto su sve izbjegavali otići na posao: ‘Zato smo tu gdje jesmo’

Autor: Z.S.

Gotovo je teško pronaći čovjeka koji tijekom života nije imao isprike za neodlazak na posao, u školu ili na predavanje tijekom studiranja, odnosno za neizvršavanja svojih obaveza, a ipak je odlučio to ne napraviti. Postoje različiti načini da se izbjegne odlazak na posao, a koliko su ljudi maštoviti može se vidjeti i u anketi portala Dnevno.hr. Koji je najbizarniji razlog zbog kojeg nisi otišla na posao ili faks, glasilo je pitanje na kojeg su se građani u centru Zagreba izjasnili.

“Da nastavim spavati”, “Pa evo baš nedavno… zvao me brat na ručak, ja sam bila u popodnevnoj smjeni i on kaže: ‘daj, ajmo u neki restoran, nešto pojesti i ja rekla dobro može i eto nisam došla u školu. Pa eto”, “Išla sam mami pomoći odraditi tombolu na Brač”, “Zato što sam otišla na koncert Prijovićke, nisam na poslu trenutno”, Zato što sam zapela u liftu”,, neki su od odgovora, a evo ih još malo:





Puhala bura

“Bio je jedan, ne znam baš koliko je bizaran, nisam nužno trebala doći u smjenu, a kao bilo bi poželjno i otišla sam na jedan otok, na jedna party, kampirali smo i trebalo je doći barkom tamo i nitko nije vozio nazad da bih ja stigla do doma doći i tada i onda sam jednostavno propustila smjenu”, “Jednom na putu u školu mi se dogodila automobilska nesreća, i onda je to malo oduzelo vrijeme”, “Pa nije mi se dalo pa sam ostala doma spavati”, “Vozila me prijateljica i morali smo stati sa strane da gledamo labudove”, glasili su odgovori, koji su izazvali reakcije korisnika TikToka.

“I ja sam zapela u liftu”, “Padala je kiša”, “Ostala sam zaključana u stanu, ništa od smjene taj dan”, “Nisam otišla na faks da bi ostala doma učiti”, “Puhala bura”, Paket mi je trebao stići popodne”; “Zato smo tu di jesmo”, “Jer sam se napio ko majka”, komentirali su ljudi. A ako je to nužno ili ako imate legitimne razloge za neodlazak na posao to možete napraviti ovako:

Komunicirajte s nadređenima

Ako imate opravdane razloge zbog kojih ne možete ići na posao (npr. bolest, obiteljske obaveze), važno je da pravovremeno obavijestite svoje nadređene o svojoj situaciji.

Korištenje godišnjeg odmora ili slobodnih dana

Ako imate dostupne slobodne dane ili godišnji odmor, možete ih iskoristiti kako biste izbjegli odlazak na posao kada vam je potrebno slobodno vrijeme.









Rad od kuće

Ako je vaš poslodavac fleksibilan i dopušta rad od kuće, možete zatražiti da taj dan radite od kuće ako vam to okolnosti dopuštaju.

Dogovor o zamjeni ili zamjeni smjene

Ako imate kolegu koji je voljan preuzeti vašu smjenu ili dio vašeg zadatka, možete dogovoriti zamjenu kako biste izbjegli odlazak na posao.

Razgovor o fleksibilnom radnom vremenu

Ako je moguće, možete razgovarati sa svojim nadređenima o fleksibilnom radnom vremenu kako biste prilagodili radne sate svojim potrebama.









Iskoristite dopust ili bolovanje

Ako imate pravo na dopust ili bolovanje, možete ih koristiti u slučaju kada vam je zaista potrebno vrijeme za odmor ili oporavak.