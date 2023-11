Hrvati otkrili što misle o ručku bez mesa: ‘Od povrća ne možeš miješati beton cijeli dan’

Autor: I.D.

Gledatelji ponukani ovotjednom ekipom Večere za 5, u kojoj kuhaju vegani, otkrili su što misle o jelima u kojima ne prevladava meso. Naime, kandidati RTL-ove emisije tvrde da je veganstvo prehrana budućnosti, no mnogi Hrvati se s njima ne bi složili. ”Mislim da je to nekako najzdravija varijanta prehrane”, rekao je Matei, a s time se složila i Nikolina.

”No, ta budućnost neće doći kako brzo kako se mi nadamo”, dodala je. ”Mislim da postoji jako puno vegana kojima je to samo trend, no ne bi htio nikog osuđivati jer svatko najbolje zna za svoje tijelo što mu paše, a što ne”, objasnio je Matei. Sandy i Nikolina smatraju kako nisu vegani u trendu, već da je to njegova odluka za cijeli život.





”Ja sam bila veganka kad veganstvo još nije bilo u trendu”, otkrila je Nikolina. ”Trend je slijedio mene”, dodala je. Također, Matei smatra kako nedostaje veganskih restorana. ”Više nedostaje restorana s kvalitetnom i raznovrsnom ponudom”, komentirao je Matei.

Evo što gledatelji kažu o veganstvu

Nakon što su ovotjedni kandidati Večere za 5 počeli s pripremanjem svojih veganskih jela, Hrvati su se na društvenim mrežama raspisali o jelovniku.

“Nisam još čula da je neki građevinac vegan, ne možeš pojesti papriku i cijeli dan zidati kuću, miješati beton”, “Vegani i vegetarijanci vrše pritisak na nas koji jedemo meso, a i oni su ga jeli! Kad tad se i oni vrate mesu jer u biljkama nema vlakana koja su potrebna organizmu, a i zato imamo očnjake zube i sjekutiće, ne da bi jeli travu nego meso”, “Neki bi trebali (ponovno) u školu, bilo koju, samo da nauče osnove. Nitko ne zna sve, ali kad se nešto ne zna, onda se barem šuti. I ne spominje još i sjekutiće kao neki argument”, komentiralo se.

“Neka jede tko što hoće, ja ću prestati jesti meso kad će vuk početi jesti travu”, “Sirovo veganstvo još zdravije, jer kuhanjem dobijemo mrtvu hranu a živa hrana obnavlja ubrzano sve stanice i rješava tijelo od parazita pa tako i od mogućih bolesti”, “Kad slušam njihov razgovor imam utisak da su sa druge planete”, “Ovome gospodinu smeta patnja životinja u proizvodnji hrane, a ne smeta mu patnja životinja u ZOO vrtovima. Patnja ovih u proizvodnji hrane se barem završi, a ove u ZOO pate cijeli život. Vrlo, vrlo licemjerno!”, pisali su gledatelji.