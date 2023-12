Hrvati otkrili najbizarnije razloge zbog kojih su izbjegli obveze: ‘Bio je jedan party na otoku’

Autor: H.B.

Svima nam se barem jednom u životu dogodilo nešto teško objašnjivo zbog čega smo jednostavno morali otkazati planove, obveze, ili čak izbjeći odlazak na posao, fakultet, školu ili nešto treće. Nekima je pas možda uistinu pojeo papire, nekima se vjerojatno tri puta pokvario auto do posla, netko je sigurno nekad odlutao mislima pa krivo skrenuo na putu do firme ili faksa. No, kako stoje stvari za pravo?

Odlučili smo malo izvidjeti situaciju među Hrvatima i u Zagrebu smo priupitali nekoliko razgovorljivijih prolaznika koji su njihovi najbizarniji razlozi zbog kojih nisu otišli na posao ili fakultet i moramo priznati da je bilo zanimljivih odgovora.

“Pa evo baš nedavno brat me zvao na ručak, ja sam bila u popodnevnoj smjeni i on kaže da idemo u neki restoran, nešto pojesti i ja sam rekla dobro može i zbog toga nisam došla u školu. Pa eto”, pohvalila se jedna naša sugovornica.

‘Išla sam na party na otok’

“Išla sam mami pomoći odraditi tombolu. Na Brač”, kaže nam druga djevojka koju smo sreli na Trgu bana Jelačića. “Išla sam na koncert od Prijovićke i zato nisam na poslu trenutno”, kaže nam jedna cura koju smo zatekli kod jelke na Trgu.

“Zapela sam u liftu. To je to”, kratko će naša sugovornica, a onda sljedeća izlazi s vrlo bizarnom pričom. “Bio je jedan, ne znam sad koliko je to bizarno, nisam nužno trebala doći u smjenu, a kao bilo je poželjno da dođem. I otišla sam na jedan otok na jedan party, kampirali smo i trebalo je doći barkom tamo i nitko nije vozio nazad da bih ja stigla do doma i doći do tada na posao. I onda sam jednostavno propustila smjenu”, rekla nam je u jednom dahu.

“Jednom na putu u školu mi se dogodila automobilska nesreća i onda mi je to oduzelo malo vremena”, kazao nam je jedan dečko, a drugi se nadovezao: “Vozila me prijateljica i morali smo stati sa strane da gledamo labudove”. Gospođa na kraju nam je priznala da joj se jednom nije dalo ići na posao i da je ostala spavati.