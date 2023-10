Hrvati otkrili koliko im tjedno treba novaca za lagodan život: Odgovori su dosta iznenađujući

Autor: H.B.

Jedna od glavnih navika kod većine Hrvata, ili bar jednog većeg dijela njih, jest prigovaranje ili popularno zvano kukanje. Ne valja nam država, politika, vlada, ne valjaju cijene, ne valja standard, preskupa kava, previsoke cijene hrane, benzina, ovog ili onog. Kada pričate s prosječnim Hrvatom mislite da mu je u životu zaista katastrofalno. No, je li baš tako?

Hrvati imaju tendenciju jedni drugima, ovako privatno, povjeravati se i prigovarati, ali u javnosti je pak potpuno drugačija situacija. Uvjerili smo se u to odradivši anketu sa stanovnicima Zagreba i odgovori koje smo dobili poprilično su nas iznenadili. Prije svega jer su bili podosta pozitivni, a onda i zbog toga što su nam ljudi svih generacija to i potvrdili.





Iznenađujući odgovori

Prvo smo pitali ljude koliko su od 1 do 10 zadovoljni, a odgovori su bili uglavnom od šest do 10, a potom su nam ljudi i opisali zašto misle da dobro žive. “Od dva pa do 10, ovisi koliko svirki imam”, rekao nam je jedan, rekli bismo, roker. “Živa sam zdrava sam, svi koje volim su živi i zdravi. Sve dobro ide, jedino da faks završim, onda je deset”, rekla nam je jedna od sugovornica koja veli da je zadovoljna za “osmicu”.

“Trudim se da mi bude najbolje moguće, sve što želim da ispunim i da mi bude dobro”, rekla nam je jedna od djevojaka koje smo sreli. “Definitivno mi je bolje od puno drugih ljudi, ali uvijek može bolje”, priča nam mladić kojeg smo sreli na Trgu.



“Mogla bih se zdravije hraniti na primjer, više kretati, ali osim toga mislim da sam ok”, otkrila nam je mlada Zagrepčanka.

Pitali smo potom ljude koliko bi im trebalo novca na tjednoj bazi da žive lagodno, i tu su nas iznenadili s odgovorima.

“Sto eura”, ispalila je odmah jedna cura sa širokim osmjehom na licu. “Možda otprilike nekih 50 do 100 eura”, rekla nam je druga djevojka.









Gospodin iz Zagreba nakon kraćeg razmišljanja rekao je 1000 kuna, a roker s početka priče misli da bi mu 500 eura tjedno bilo taman. Što su nam još rekli pogledajte u videu gore.