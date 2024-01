Hrvati odlučili za koga će glasati u The Voiceu: ‘Neka pobjedi najbolji, a znamo tko je to’

Autor: I.D.

Nakon napetih audicija, nokaut faze i dvoboja, na redu je još napetije finale showa ‘The Voice’. U finalu se natječe četvero kandidata, po jedno iz svakog tima. Oni su: Jakov Peruško Rihtar (21), Ana Širić (24), Martin Kosovec (18) i Luka Novokmet (25).

Jedan će kandidat osvojiti i vrijednu nagradu – ugovor s Universal Music Groupom te nagradu za glazbeno usavršavanje u vrijednosti od 25.000 eura, koju će osigurati HRT.

Gledatelji su na društvenim mrežama već otkrili svoga favorita, vodi u nizu medijskih anketa. Riječ je o 18- godišnjem Martinu Kosovecu. Međutim, na listi se mnogima našao i Jakov Peruško Rihtar.

‘Dečko ima sve’

“Veliki fan Martine ti si legenda mislim da si ti pobjednik, glas Hrvatske također, Luka je odličan pjevač volimo te, ja se javljam iz Nepala”, “Neka pobijedi najbolji, a ne najdraži”, “Puno sreće svima, ali Martine navijamo”, “Sretnoooo svima, ali Martin je moj broj jedan”, pisali su.

“Već mi predugo traje čekanje pa si pečem lazanje dok još imam živaca jesti”, “Ova emisija je bespotrebna, kada se već unaprijed zna da Vannin Martin Kosovec mora pobijediti”, “Da budeš Voice moraš imati sve, a ne samo glas. Moraš imati karizmu, energiju koju prenosimo na slušatelja i glas. Martin ima sve to. Sorry, ali je tako. Dečko ima sve i jednostavno to zna premjesti na publiku”, komentiralo se.

“Samo da pohvalim sve. Produkciju, voditelje, stručne mentore, šminkere… Meni najbolja sezona ikad. I kandidate bez obzira mislim da i oni neki koji su nažalost ispali ipak čeka karijera. Žao mi je što je kraj. Što nema više to svaku subotu na TV”, “Martin je sjajan, ali mentorica mu je loša”, zaključili su Hrvati.

