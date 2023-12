Hrvati kritizirali domaće serije i filmove: ‘Kad Srbi i Bjelogrlić snime, shvatim što ih uče’

Na društvenoj mreži Reddit uvijek postoji niz rasprava u kojima mnogi Hrvati komentiraju sve i svašta, ovoga se puta na tapeti našla domaća glumačka scena, to jest “najgori glumci”. “Moj odgovor bi bio Tarik Filipović, znači ja njega ne mogu smisliti dok glumi. to njegovo teatralno prenemaganje, bespotrebno naglašavanje riječi, užasan humor, izrazi lica, dno dna”, komentirao je korisnik.

“Ne znam kakvu je on školu završio, a također i kao voditelj mi je uvijek bio katastrofalan, ne znam čemu više guranje njega u bilo kakve kvizove i emisije, čak mi je i ona Doris Pinčić više gledljiva od njega”, dodao je korisnik, a mnogi su se nadovezali da su im ove seriju također u tom rangu: “Svi glumci u onoj tragediji od Nad lipom 35”, “Zauvijek susjedi još veća.”





Digla se burna rasprava

Naime, mnogi su osjetili poriv da nastave ovu raspravu o “najgorim glumcima” u Hrvatskoj, iako je to individualno mišljenje pojedinaca, ovi su Hrvati bili kritični prema velikim i školovanim glumačkim facama – što je pomalo neobično.

“Nives Ivanković svojom lijevom nosnicom pomete neke svjetske glumce”, “Moram reći da većina hrvatskih glumaca nije za TV ekrane i za kina. Nekako su mi svi usiljeni. Nisam siguran da li je to do njihova školovanja. Mislim da je naša glumačka akademija fokusirana na kazališne glumce. Nemaju prirodnost komunikacije i kretanja dok glume pred kamerama na realnom setu”, “Gledam naše serije godinama i rekao bi da tu ima puno problema – od lošeg izbora glumca za ulogu koja uopće nije za njega do lošeg scenarija”, pisali su na društvenim mrežama.

‘Na razini boljih holivudskih filmova’

“Kad je vrhunac našeg domaćeg filma Bogorodica i Metastaze. Uvijek neke psihološke-socijalne drame o siromaštvu, obiteljskom nasilju, ratu i dubokoj introspekciji glavnog lika. Srbi snime recimo seriju Senke nad Balkanom i onda shvatim da su oni za nas kao Igra prijestolja vs serija Kumovi/Na granici”, glasio je jedan od komentara.









“Senke nad Balkanom kao i cijeli Bjelogrlićev rad je na razini boljih holivudskih filmova (računajući da oni ni nemaju budžet kao Hollywood). Gledala sam i beogradsko kazalište kada je nastupalo u Gavelli i stvarno je nebo i zemlja razlike, nekako je sve prirodnije, nema preglumljavanja, forsiranja, teatralnosti. Kasnije sam malo čitala da ih tako uče na Akademiji, u Beogradu ih uče prirodnosti, kod nas kao umjetničkom izražavanju. Nije ni čudo da se naš Goran Bogdan sada samo pojavljuje u njihovoj kinematografiji”, dodala je jedna korisnica.

Loše kritike

“Jelena Veljača i onaj muški koji joj je bio par u Villi Mariji – užas kakav ni u Krv nije voda ne bi prošao. Ivan Herceg – loš, drven, jedino mi je pasao u ulozi popa u Kud puklo da puklo”, “Tarik, Navojec, Bitorajac, ne mogu se odlučiti koji je iritantniji i gori”, “Janko Popović Volarić“, “Vedran Mlikota. Nemam kaj više dodati”, “Ovi svi što isforsiraju dalmatinski naglasak, i mladi Kerekeš forsira, stari mu je ok”, “Hrvati ne znaju glumiti ni raditi filmove, a komedije su nam egzistencijalni očaj”, “Goran Višnjić, uvijek glumi sam sebe”, pisali su Hrvati.

Ako je suditi po ovome popisu, prozvali su popriličnu glumačku kremu, no napominjemo da je to mišljenje ekipe na društvenoj mreži Reddit.