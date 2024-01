Hrvati konačno otkrili jesu li sretni: Neki su odgovori bili brutalno iskreni

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Sjaj i blještavilo blagdana polako blijedi. Pokloni su otpakirani i veselje je bilo na vrhuncu. S početkom godine mnogi slažu svoju listu želja, a prva prepreka u njihovom ostvarenju je siječanjska depresija.

Upravo je početak godine pravo vrijeme da se propitaju mnoge odluke u životu. Stoga je netko na Redditu upitao Hrvate – jeste li sretni? U moru odgovora, koji su mahom bili “da” ili “ne”, našlo se i onih koji su malo podrobnije objasnili kako se osjećaju.

“I previše, iako ne bih trebao biti, jer mi se sve raspalo: nezaposlen sam, karijera (koju nemam), prijateljstva, ‘single’ sam, para imam sve manje. Većinu vremena provodim sam, no u glavi sam presretan i prezadovoljan. Ne postoji ništa što mi to može uništiti. Osjećam se kao kompletna osoba”, poručio je jedan Hrvat na Redditu.

Sretni unatoč okolnostima

Ima još onih koji su sretni unatoč životnim okolnostima. “Prije dvi godine san leža na hitnoj jer san se prova ubit, danas san se dera na sav glas na Rivi na Doris Dragović. Boga mi iman sr*nja masu, ali ne mogu reć’ da nisan sritan i ponosan na se”, otkrio je jedan Dalmatinac.

Među sretnima ima i onih kojima je sve posloženo u životu, ali i onih koji smatraju da nije potrebno “tražiti” sreću u nečem nedostižnom.

“Sit sam, nisam žedan, imam ipak na kraju mjeseca nešto novca za kave i hobije. Vozim bicikl. Živim sam pa nemam drugih drama, osim onih koje sam napravim ili od par dobrih prijatelja”, glasi jedan od komentara.

Godina na prekretnici

S druge strane, nekima je prošla godina donijela mnogo razloga zbog kojih su nesretni. Pritom nije samo stvar visoke inflacije, skupih stanova i drugih problema oko kojih se volimo jadati.









“2023. je bila najgora do sad i resetirala me na tvorničke postavke u 32.”, otkrio je jedan Redditovac, pritom skupivši mnoštvo odgovora onih kojima se dogodila ista stvar.

“Iza mene je jako teška godina. I dalje sama i pitam se hoću li ikada upoznati nekoga vrijednog imanja obitelji, razočarana u prijatelje, živim na autopilotu kuća-posao, ne znam na trenutke kako privatno držim glavu iznad vode. Jedini aspekt koji mi je ok su financije”, iskrena je bila jedna Hrvatica, dok je jedan od komentatora doslovno ponovio istu stvar: “Imam relativno posložen život bez velikih problema, ali istovremeno nemam ni prijatelje ni obitelj, ništa me ne usrećuje. Živim u nekoj kolotečini gdje samo obavljam zadatke koje moram, čim me firma natjera na godišnji shvatim koliko mi je prazan život.”

Neki rade na svojoj sreći

Bilo je i onih koji su ravnodušni po pitanju sreće pa tvrde da niti su sretni, niti nesretni. Neki su odgovor na pitanje jesu li sretni pokušali pronaći u filozofiji. Neke, pak, (ne) vesele male stvari.

“Živi smo i zdravi i na broju. Radimo, što možemo si priuštimo, što ne možemo – ne, i to je to. Trudim se gledati sve s pozitivne strane i to puno pomaže”, rekao je jedan Hrvat, a drugi se nadovezao: “Moj mačak mi je danas prvi put sjeo u krilo. Ne mogu sretniji biti”.

Među Hrvatima, našlo se i onih koji unatoč svemu gledaju pozitivno: “Ne još. Ali to će se promijeniti”, “Radim na tome da budem što sretnija”, “Na antidepresivima sam… dakle nisam sretna, ali me nije briga što nisam”, “Svako jutro gledam se u ogledalo i mislim dal’ da se umijem ili ubijem”, samo su neki od komentara.

Siječanjska depresija postoji

No, što kažu stručnjaci? Mnogi drže kako je siječanjska depresija zapravo mit ili marketinški trik. Psiholozi, pak, tvrde da je ona stvarna.

“Pod dijagnozom depresija, u dijagnostičkom priručniku, postoji jedna podvrsta koja je sezonski osjetljiva. Tako se dogodi da se ljudima zimi obično znatno snizi raspoloženje pa možda su depresivniji nego u ljetnim mjesecima”, objasnila je za N1 psihologinja, Mirna Petretić Vukov.

No, neovisno o godišnjem dobu, depresija je problem s kojim se nosi sve više Hrvata, ali i ljudi širom svijeta. Prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj od depresije boluje svaka peta žena i svaki deseti muškarac u Hrvatskoj te najmanje 300 milijuna ljudi u svijetu. Mentalne su bolesti, pokazuju analize, po učestalosti pri vrhu, odmah iza kardiovaskularnih.

“Sniženo raspoloženje, bezvoljnost, gubitak interesa, zapravo cijeli dan svaki dan u jednom određenom periodu. Otprilike više od dva tjedna mora trajati da bismo mogli postaviti dijagnozu depresije”, otkrila je prve simptome liječnica Klinike za psihijatriju Vrapče, Nataša Đuran.

Zbog depresije, koja ponekad može biti i genetski uvjetovana, brojni su ljudi često diskriminirani i stigmatizirani, što može pojačati njihove tegobe. Naime, mnogi poslodavci pri zapošljavanju traže potvrdu liječnika o mentalnom stanju osoba. Slične su se stvari događale i studentima pojedinih fakulteta. Liječnicima je nevjerojatno da se to još uvijek događa, pogotovo u uvjetima gdje sve veći broj ljudi traži pomoć.