Hrvati komentirali pobjedu Martina u Voiceu: ‘Zbog ovoga opravdano plaćamo pretplatu HRT-u’

Autor: I.D.

Publika je odabrala pobjednika četvrte sezone “The Voicea”, na četvrtom mjestu završio je Jakov Peruško Rihtar, na trećem Luka Novokmet dok je Martin Kosovec pobjednik je četvrte sezone The Voicea: Postao je najljepši glas Hrvatske, a Ana Širić osvojila drugo mjesto.

U finalu je pristiglo više od 138 tisuća glasova gledatelja, kazali su voditelji, od čega ih je nešto više 88 tisuća dobio Martin. Podsjetimo, Martin je u ovom dijelu natjecanja izveo je legendarni hit grupe Dorian Gray, “Sjaj u tami” te “My Way”, Franka Sinatre.

Njegova mentorica Vanna nije mogla skriti emocije. “Ljudi plaču kad te slušaju kako pjevaš. Dobro da nisi ni svjestan toga. Evo, s ovom pjesmom nekako sam smatrala da veliki talenti imaju i veliku odgovornost, evo”, jedva je Vanna dovršila u svom izlaganju, a izraz na njenom licu govorio je više od bilo kakve riječi.

‘Barem nešto što valja na ovoj televiziji’

Nakon proglašenja pobjednika, gledatelji su se raspisali na društvenim mrežama. “Zbog ovoga opravdano plaćamo pretplatu HRT-u”, “Svaka čast legendo, zasluženo”, “Mali je čudo”, “Čestitke Martine”, “Ovo je ludilo, razvalio”, “Ovakav se samo jednom rađa”, pisali su.

“Od početka navijamo za tebe Martine”, “Barem nešto što valja na ovoj televiziji”, “Svi su bili top, ali Martin je poseban”, “Da budeš Voice moraš imati sve, a ne samo glas. Moraš imati karizmu, energiju koju prenosimo na slušatelja i glas. Martin ima sve to. Sorry, ali je tako. Dečko ima sve i jednostavno to zna premjesti na publiku”, komentirali su.

“Ovaj kao da je reinkarnacija Vice Vukova“, “Nebo ti je granica Martine”, “Sretan ti put u daljnjoj karijeri”, “Toliko talenta na jednom mjestu”, “Kako je ovo bilo napeto, dosta neočekivano što se tiče Luke i Jakova, ali Martine, razvalio si”, neki su od komentara na društvenim mrežama.