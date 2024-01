Hrvati komentirali pjesme za Doru, Let 3 opet izazvao kaos: ‘Tko je tu lud, jezivo’

Autor: I.D.

Na Drugom programu Hrvatskog radija puštali su sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu za Eurosong. Svi ljubitelji glazbe, uključili su radio kako bi čuli nove skladbe, a svoje su mišljenje izrazili i na društvenim mrežama. Emisiju je otvorio Alen Đuras, koji je priznao kako se već duže vremena htio prijaviti na Doru. On se natječe pjesmom ‘A Tamburitza Lullaby’.

No, naši prošlogodišnji predstavnici, Let 3 predstavili su novi hit ‘Babaroga’, a naišli su na podijeljena mišljenja slušatelja. “Let 3 rastura”, “Bolje od Mame ŠČ!”, “Babaroga divlja i napada”, “Tko je tu lud, jezivo”, pisali su neki. “Babaroga je previse avangardna. Nismo spremni”, “Raspašoj”, “Sada znamo sa Let 3 ne pobjeđuje”, “Povratak na sigurnu zonu hibridnog housea kakav su već radili dio 2000-ih. Puno koherentnije od onog šč bućkuriša, zabavan lakrdijaški spoj njima prokušanih elemenata uz čvrstu pop konstrukciju. Opet smo bili u pravu kad smo rekli da je ona priča o prijavi samo marketing”, različita su mišljenja o Letu 3.

‘Za sada najbolje što sam čuo’

Mnogima se svidjela pjesma Noelle Baby Baby. “Iritantno”, “Ništa posebno”, “Noelle je čak ok, ali ništa više od toga”, “Noelle do pola već smorila”, pišu slušatelji. Boris Štok otpjevao je baladu Can We Talk. “Štok mi je super, zanimljive strofe, pamtljiv refren”, “Ajde nije tako ni loše”, “Ove godine bar ima refren”, komentiraju za Štoka.

Natalie Balmix natječe se s pjesmom Dijamanti. “Kako sam znala da ce rimovati dijamante i brilijante”, “Ipak nije nešto”, “Natalija flop”, “Pjesma ima ok, ali programski refren, ostalo je ok, a za mlađu publiku koja još nije čula Elenu Kitić vjerojatno i primamljivo”, neki su od komentara. Pavel se prijavio s pjesmom Do mjeseca na kojoj su, kažu, radili godinama. “Klasični Pavel, lijepo, opuštajuće. Volimo prizvuk ABBA-e, da barem sve pjesme imaju nešto slično, ipak se bore da odu u Švedsku”, “Oduševljen sam Pavelom”, pišu slušatelji.

‘Najdosadniji uvodni monolog’

Nakon njih predstavila se Marcela s Gasoline. “Razvalit će uživo”, “Za sada najbolje što sam čuo”, “Meni je Marcela super, vuče na Loreen s glasom i tim ukrasima dok pjeva. Očekivao sam jači refren, ali valjda to uživo bude malo bolje”, glase komentari.









Erna je zapjevala How Do You Love. “Ovo je za The Voice, a ne za Doru”, “Imam osjećaj da bi pjesma trebala biti brža, ovako je previše monotona i dosadna”, “Najdosadniji (i najdulji) uvodni monolog u gadnoj konkurenciji. Ok, pjesma: zabavna bas linija, solidna konstrukcija, preveliko stilsko oslanjanje na pop rokerice 90-ih uz premalo zabavnih glazbenih rješenja – generalno puno bolje od pjesama koje smo dosad čuli od nje, ali utopit će se u prosjeku za sve osim za one koji još uvijek imitiraju sviranje gitare dok slušaju glazbu”, komentiraju slušatelji.









Sve preostale pjesme moći ćete slušati na radiju do 17 sati, a pretposljednjeg ćemo čuti Damira Kedžu, pobjednika Dore 2020. godine koji nažalost zbog pandemije nije nastupao na Eurosongu. Prema komentarima na društvenim mrežama, neki ga jedva čekaju čuti. “Možemo li sve preskočiti i čuti Kedžu”, napisao je jedan.