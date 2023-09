Hrvati iščekuju veliki film, kino ulaznice se ubrzano rasprodaju: Ljevica očajnički guši doseg ‘Zvuka slobode’

To što su se lijevi mediji iz petnih žila uprli da uguše doseg filma “Zvuk slobode” govori malo o ovom filmu, a puno o lijevim medijima – o njihovoj izrazitoj pristranosti, o posvećenosti ideologiji koja je radikalno odmaknuta od moralnih vrijednosti usađenih u temelje zapadne civilizacije. Prije nego što smo dobili priliku pogledati ovaj film o lancu trgovine djecom, mediji su već upogonili impresivnu mašineriju diskreditiranja: nakon što su propali pokušaji bunkeriranja, pa sabotiranja projekcija kad je napokon početkom srpnja došao u američka kina, prišiven mu je – ničim konkretno argumentiran – epitet kontroverznog filma koji hrani teorije zavjere tobožnjih radikalnih desničara.

Čovjek se mora zapitati što je motiv za tako burnu reakciju gorljivih kritičara. Što čini “kontroverznim” film o spašavanju djece iz ralja predatora – i zašto su se neki istaknuti glasovi na ljevici pronašli osobno uvrijeđenima? Odgovore na ova pitanja hrvatska će publika dobiti ovog vikenda, kad “Zvuk slobode” napokon dolazi u domaća kina. Distributer je Blitz, a dugoočekivane projekcije u Cinestaru ubrzano se rasprodaju.

Sound of Freedom is America’s #1 movie taking the top spot at the box office on Independence Day.





See it in theaters TODAY, get showtimes at https://t.co/lX4EkIrW9D pic.twitter.com/UXFZ0zlbrf

— Sound of Freedom | Movie (@SOFMovie2023) July 6, 2023