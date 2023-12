Hrvati imaju plan za Thompsona, ne odustaju: ‘Jedino on može skupiti narod’

Autor: I.D.

Hrvati na društvenoj mreži Reddit i dalje ne odustaju od koncerata u zagrebačkoj Areni, otkako je Aleksandra Prijović rasprodala njih čak pet, buka oko izvođača, koji bi mogli napuniti Arenu, se ne stišava. Naime, jedan je korisnik postavio pitanje: “Što mislite tko od hrvatskih glazbenika, uz kvalitetan marketing može napuniti Arenu? Bez izvođača koji je mogu napuniti i s nikakvim marketingom (Gibonni, Grašo, Mišo Kovač, Thompson, Rozga i Severina)”. Na to su se “nakačili” mnogi Hrvati.

Spominjala su se ova imena: Neno Belan, Ivana Banfić, Ivana Brkić, Jacques Houdek, Vesna Pisarović… No, jedno se ime ponavljalo više puta, riječ je o Marku Perkoviću Thompsonu koji nakon teške situacije u obitelji ipak više ne nastupa. Iako je ta njegova odluka razočarala mnoge obožavatelje, Thompsonu Hrvati, u dogledno vrijeme, predviđaju barem nekoliko rasprodanih zagrebačkih Arena. Mnogi korisnici na spomenutoj društvenoj mreži složili su se da bi jedino on mogao nadmašiti Prijović.

‘Hrvati su ga baš željni’

“Jedino on može skupiti toliki narod u Areni”, “Thompson nije glazbenik od jučer pa da treba hvatati zalet za puniti Arene”, “Čovjek je punio stadione, Arena mu je ništa”, “Koliko čitam komentare, Hrvati su ga baš željni. Ja ga ne slušam, ali priznajem da ima kvalitetne pjesme”, “On i danas ima jako puno publike jer nije opredijeljen u nijedan žanr nego povijesnu tematiku zemlje pa se puno ljudi s tim povezuje i pjesme su mu lako pamtljive i potiče neke osjećaje u ljudima. Mislim da on ne bi imao problema, čak i vise puta ako ubode neke dobre goste”, pisali su.

“Niti jedan hrvatski pjevač pred sobom ne može skupiti naroda koliko može Thompson. Tony Cetinski, Magazin, Vatra, Rozga i ostali pjevaju na kojekakvim događanjima gdje im organizatori plaćaju. Da žive od prodanih ulaznica, bilo bi gadno. Turbofolk izvođače ne želim komentirati”, “Thompsonu ne treba marketing”, “Thompson bi skinuo sedam Arena minimalno”, komentiralo se.

Podsjetimo, poznati estradni menadžer Ivica Bubalo nedavno je objavio fotografiju Thompsona i Gibonnija uz zaključak kako bi zajedno sakupili više od milijun ljudi na svom koncertu i da im nema ravnih kada je u pitanju hrvatska glazbena scena. “Ja tako mislim, ja to znam. Koju lokaciju imamo da primi svu njihovu publiku, kad bi njih dvojica nastupala zajedno? Na kraju sam se sjetio… Nema ni jedne lokacije koja bi bila dovoljna pa predlažem da isušimo more od Splita do Brača. Može stati oko milijun ljudi”, zaključio je Bubalo.