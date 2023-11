Hrvati imaju neke od najljepših duhovnih pjesama: Ovi stihovi dopiru ravno u dušu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Na blagdan Svih svetih, kada slavimo sve one koje je Crkva proglasila svetima, kao i one koji su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života, kao i Dušni dan, kada se prisjećamo svih svojih dragih pokojnika, obilazimo grobove, donosimo cvijeće i palimo svijeće, podsjećamo se i na važnost duhovnosti u vlastitom životu

Jedan od načina na koji izražavamo svoju vjeru i prisjećamo se dragih osoba jest kroz duhovne pjesme.





Povezanost s nečim većim od nas samih

Duhovne pjesme nisu samo glazba; one su izraz duše, utjeha u trenucima tuge i radosti u trenucima zahvalnosti. Te pjesme imaju moć dodirnuti nas duboko, potičući osjećaj povezanosti s nečim većim od nas samih.

Duhovne pjesme donose utjehu i nadu te nas podsjećaju da duše naših voljenih žive vječno. Njima izražavamo zahvalnost i poštovanje prema onima koji su nas napustili. To su trenuci kad se glazba spaja s dušom i stvara neprocjenjiv osjećaj bliskosti, most koji povezuje prošlost i sadašnjost.

Izdvojili smo nekoliko pjesama koje bude svjetlo i podsjećaju na ljubav koja živi u našim srcima.

Emanuel – Srce predajem Ti

U meni je čežnja

da štujem te

Gospode svim srcem

te proslavljam

Svim što je u meni

čast dajem ti

sve što obožavam

u Tebi je









Ref:

Srce predajem Ti i dušu svoju

živim za tebe

Neka svaki moj dah

svaki tren života mog

bude za Tebe

Alan Hržica – Adonai

Adonai, evo me,

duh ja svoj ti predajem.

Čini sa mnom što volja te,

samo nek ljubav tvoja vodi me

Sve nebo, zemlju, podzemlje

od istoka do zapada,

sva mora, zvijezde svemirske.

Veliko je kraljevstvo tvoje.

Sva slava tebi, Gospode,

što narodima javi se!

I s tvojim Duhom Presvetim

u vječne vijeke vjekova, amen.









Adonai, evo me,

duh ja svoj ti predajem.

Čini sa mnom što volja te,

samo nek ljubav tvoja vodi me.

Ti ljubis srca iskrena,

izbavljaš iz nevolja.

Ti čujes tiha jecanja

i brišeš suze grešnika.

Sva slava tebi, Gospode,

što narodima javi se!

I s tvojim Duhom Presvetim

u vječne vijeke vjekova, amen.

Sestre Palić – Reci, Marijo

Reci Marijo, dal si slutila kog Tvoje ruke grle

dok si ljubila dječje obraze i grijala Mu ruke?

Da je On vladar svemira, Gospodar svih stvorenja

Onaj kom si dala život, tebi život poklanja..

Reci Marijo, dal si slutila što Sin Tvoj mora proći?

Da će boljeti srce majčino u onoj hladnoj noći….

Kad će On ponijeti na Križ grijehe cijelog svijeta

i da bez toga spasa nema nijednom čovjeku….

Reci Marijo… Reci Marijo….

Slijepi gledaju, mrtvi ustaju i nijemi govore

i gluhi će opet čut riječi Gospodnje: Vrijeme je.

Reci Marijo…

Reci Marijo, dal si slutila On hodat će po vodi,

slijepcu vratit vid i uskrsnuti sve nas oslobodit.

Marijo, to je Janje bijelo dalo život svoj.

Nježno čedo na Tvome krilu je silan Jahve, Bog..

Reci Marijo…..

Mladi Kristofori- Ljubav Kao Ocean

Stojim tu pored Tebe

Gdje je milost tako neodoljiva,predivna

Dok me grle ruke neba

Osjećam taj mir što traje zauvijek, zauvijek

Budiš me, sebi bliže zoveš me i Tebi dajem sve

Svaki strah nestaje u Tvojoj ljubavi, Tvojoj ljubavi

Kad ne vidim kamo idem

Ti mi uvijek glavu dižeš

Vječni Kralju divan Si

U Tvom srcu imam zaklon

Tvoj me pogled proniče i podiže jer ljubiš me

Budiš me sebi bliže zoveš me i Tebi dajem sve

Svaki strah nestaje u Tvojoj ljubavi, Tvojoj ljubavi

Tvoja ljubav kao ocean nikad ne prestaje, s Tobom ja imam sve

Isuse, čuj vapaj srca mog, sad dajem život svoj za svjetlo lica Tvog.

Budiš me sebi bliže zoveš me i Tebi dajem sve

Svaki strah nestaje u Tvojoj ljubavi, Tvojoj ljubaviiiii…

Tvoja ljubav kao ocean nikad ne prestaje, s Tobom ja imam sve

Isuse, čuj vapaj srca mog, sad dajem život svoj za svjetlo lica Tvog

Fra Marin Karačić – Molitva

Iskrenog Ti srca priznam i na što nisam ponosan,

sve ovo što jesam stavljam u Tvoj dlan,

iako Te nisam dostojan, mrljom grijeha okovan,

operi mi srce da samo Tebi pripadam

jer Ti si svjetlo mojoj tami, istina u laži,

za svaki poraz Ti si pobjeda,

hrid si, utvrda i nada, al’ nekad lice sakrivaš

jer neke bitke moram proći sam

sve što mi daruješ i što me raduje Tebi dugujem,

od svih oslobodi me da tako postanem slobodan za sve

u nemoćima Ti si snaga, Tvoja blizina odmara,

daj mi da vidim da jedini si spas