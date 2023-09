Hrvati i Srbi se ‘poklaše’ oko pjevačice: ‘Teslu ste nam prisvojili, ali Aleksandru Prijović nećete’

Autor: Barbara Grgić

“Dam, dam, dam”, nova pjesma turbofolk zvijezde Aleksandre Prijović popela se na vrh Billboardove ljestvice u Hrvatskoj. Ovim je potezom Aleksandra postala prva regionalna ženska izvođačica koja je solo pjesmom zauzela prvo mjesto.

Nakon što je tjednima bila na drugom mjestu, Aleksandra Prijovic napokon je zasjela na prvo mjestu Billboarda Hrvatska. Time je postala prva pjevačica iz Hrvatske koja je sa solo pjesmom zasjela na prvo mjesto navedene liste. pic.twitter.com/vEf948fAuS — Mate (@Mali__Princ) September 19, 2023







Nije trebalo puno da se društvene mreže usjaje od komentara i prisvajanja pjevačice, s obzirom na to da je Prijović rodom iz Belog Manastira, a karijeru gradi u Srbiji već godinama.

“Teslu ste nam prisvojili ali Aleksandru Prijović nećete kunem vam se”, “Ona je hrvatska pjevačica samo u vašim snovima”, “Sad će krenuti rasprave je li i ona ih Hrvatske”, pišu Aleksandrini fanovi na Twitteru.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)









Prijović u ovom trenutku na spomenutoj pjesmi ima preko 32 milijuna pregleda na YouTube-u dok na Spotify-u broji 3,7 milijuna slušanja.

Inače, Billboard ljestvica jedna od najpraćenijih svjetskih ljestvica, a rangiranje na njoj vrši se po principu zbrajanja streamova i kupovine pjesme na vodećim glazbenim servisima. Osvježava se jednom tjedno, a posebna ljestvica za Hrvatsku dostupna je od veljače 2022. godine.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

Skandal zbog ljubomore

Podsjetimo, Prijović se nedavno našla i u centru novog skandala.

Prema pisanju srpskih medija, posinak Lepe Brene navodno je napravio ljubomornu scenu supruzi Aleksandri Prijović na proslavi rođendana kćeri srpskog pjevača Ace Pejovića, kada mu je zasmetalo što se njen menadžer od nje ne odvaja niti sekunde.

“Aleksandra je na proslavu punoljetnosti svog kuma došla s prijateljem i vizažistom. Njezin suprug Filip stigao je ranije s bratom i ocem. Na proslavi je bio i Aleksandrin menadžer Blaško, koji se od nje ne odvaja godinama. Oni su svi sjedili za istim stolom i sve je bilo u najboljem redu, dok u jednom trenutku nije došlo do teške svađe. Filipu je zasmetalo to što su se Aleksandra i Blaško sve vrijeme došaptavali i osmjehivali jedno drugom. On je u jednom trenutku dobio takav napad ljubomore da se zacrvenio od bijesa. Optužio ju je da ga vara s Blaškom. Aleksandri je bilo jako neugodno zbog svega, uopće nije očekivala takvu reakciju supruga”, rekao je izvor za Kurir.

“Eh, sad, je li malo veća količina alkohola učinila svoje ili ne, ne mogu reći, ali svi su bili šokirani zbog te situacije, posebno kad se zna da njih dvoje godinama imaju stabilan brak, iako se s vremena na vrijeme po medijima pojavljivala priča da nisu u najboljim odnosima i da im je brak na klimavim nogama. Aleksandra i Filip su u jednom trenutku izašli iz sale kako se ne bi raspravljali pred ostalim gostima i ondje su bili nekoliko minuta. Uspjela ga je nekako smiriti pa su se vratili za stol i pravili se kao da se ništa nije dogodilo”, dodao je izvor.