Hrvati dijele škakljiva iskustva s Tindera i Badooa: ‘Zbog jedne rečenice sam ga odmah blokirala’

Autor: Dnevno.hr

Da nije lako naći srodnu dušu, bez obzira na to tražili ju uživo ili na internetu, znaju oni koji su redoviti posjetitelji aplikacija za upoznavanje. Tinder, Badoo, Hangoo, OK Cupid, Grindr, samo su neke od aplikacija koje se u Hrvatskoj svakodnevno koriste za upoznavanje potencijalnih partnera ili pak, ljudi za jednokratnu zabavu.

No, iako je svima prilično jasan način na koji te aplikacije funkcioniraju, jedan se korisnik na Redditu požalio na svoje korisničko iskustvo, konkretno s aplikacijama Tinder i Badoo.





‘Na koju foru dobijete curu na dugi razgovor?’

“Bok svima. Nedavno sam instalirao Tinder i Badoo aplikacije da vidim hoću li upoznati kakvu curu tamo za kavu pa šta bude. Normalno, izlazim vikendima van s frendovima pa se tu i tamo nađu uživo neke dame za druženje. Osim što sam primijetio da su to aplikacije za grabiti novce od naivčina, imao sam dva-tri ‘matchanja’ unazad tjedan dana, što je meni čak ok pošto je navodno tri puta više muških nego žena, ali u svim slučajevima su cure izgubile interes nakon druge ili treće poruke pa me zanima kakva su vaša iskustva?

Dečki, na koju foru dobijete curu da imate dugi razgovor pa to završi s dogovorom za druženje uživo i cure isto pitanje, samo što vas odbija kad krene razgovor nakon matchanja?

Shvatio sam da sam jednostavno užasan u dopisivanju, ali isto tako sam svjestan da ne treba pisati kobasice od poruka (ironično kad čitate ovaj tekst) i da cure mrze naporne tipove. Je li ima neko nepisano pravilo oko toga ili sam kompletno fulao šefa i stanicu?”, zanimalo je korisnika koji je na mreži ostavio ovu temu i zatražio pomoć.

‘Igraju na brojke i grebu po mulju’

Nije prošlo dugo, a krenuli su odgovori. Neki su jednostavno odgovarali na postavljena pitanja, dok su drugi dijelili svoje priče i iskustva.

“Statistika velikih brojeva i ništa više. Ja imam 120 matcheva, 20 chatova i s možda pet riba sam izašao i imao nešto. Zadnjih pet godina. S time da je u pitanju Zagreb i sezona di ima puno turista. Iskreno, ja to na WC-u svajpam i onda ako naleti koji zanimljiv match, javim se, ali u pravilu ne baš”, napisao mu je jedan.

Drugi korisnik je odlučio podijeliti svoje iskustvo na spomenutim aplikacijama pa je napisao:

“Slijedi kratka ‘štorija’ o Tinder i Badoo…Par frendova obitava tamo. Notorni kur*iši koji igraju na brojke i grebu po mulju. Pod time mislim da su oni mulj i mulj su te žene koje hvataju. I jedna i druga strana lažu sve u 16 i govore ono što misle da im sugovornik/ca želi čuti. Završi seksom između dva i deset puta, žene u tom razdoblju zaključe da dečki neće ostvariti njihove snove o vilama, bazenima i lagodnom životu, dečki zaključe da im se ionako više na njih ne diže (jer su ispunili neku kvotu ‘puta’) i svi skupa rasterećeno idu na iduću realizaciju. Uhodana mašinerija – dok se s jednom seksaju, već pripremaju teren za drugu. Ponekad nalete na istu. Ova im uredno da svima, ne znajući da se međusobno znaju, i svakom pojedinom glumi sveticu uz obaveznu tvrdnju da se nije je*ala dvije godine. Sad, ne znam koja si ti dobna skupina, ali ovako izgledaju Tinder i Badoo s 30+.”









‘Hollywood spržio mozak ljudima’

A onda se javila i jedna djevojka, koja je objasnila kako ona funkcionira na Tinderu te tako barem malo pomogla dečku u nedoumici.

“Dok sam bila single, imala sam Tinder (i zbog Tindera više nisam single). Uglavnom bi ‘ghostala’ (ignorirala) likove zbog jedne od tri sljedećih situacija: Dečko bi ispao čudan/freak (primjer: jednom liku sam rekla da ima slatku mačku i da bih i ja voljela imati mačku jednog dana, na što mi je on odgovorio nešto u stilu “do tada možeš dragati svoju mačkicu”. Iste sekunde sam ga makla), jednostavno bi mi se neki drugi momak više svidio pa bih zaboravila na ostale ili bi mi općenito dosadio Tinder pa bih sve ghostala.”, objasnila je, a onda mu je stigao i jedan pesimističan komentar:

“Tinder nije više ono što je bio prije nekoliko godina, danas je to sve ili skupljanje followera, ili reklamiranje Onlyfansa i ako nekim slučajem dobiješ match s nekom curom koja se stvarno želi upoznati, s druge strane ona ima toliko izbora da vjerojatno nećeš biti zanimljiv dugo.”

A onda je jedan korisnik uletio s nešto realnijim pristupom: “Po mojem iskustvu na Tinderu većina ekipe nema strpljenja upoznati nekoga, nego očekuje iz prvog dojma neki filmski udar ljubavi….”

Ubrzo su se počeli slagati s tim komentarom, pa je jedan korisnik odgovorio: “Ovo zadnje si dobro rekao. Koliko sam ja cura sreo koje mi na prvu nisu bile napete, ali su mi se svidjele kad sam ih bolje upoznao. To ne dolazi u obzir na Tinderu, mora odmah na prvom susretu biti vatromet. Hollywood spržio mozak ljudima.”









‘Da se ponašam kao Andrew Tate? Puno toga on radi krivo, ali ne možeš reći da je dosadan’

Jedan od odgovora bio je prilično konkretan i na prvi pogled, upoznat s materijom.

“Valjda od 100 osoba (ženskog spola), od 20 matcheva 10 niti ne odgovori, pet se ponaša k’o robot te kratko i bez ikakvog interesa odgovore. Ili su iz dosade instalirale Tinder da si nabiju ego pa da glupe ulete dobiju da se nasmiju. Unatoč tome što je Tinder za spajanje ljudi za vezu, one traže prijatelje jer ono dosadno im je u novom gradu i ne poznaju nikoga. Jedna je scam (prevara- escort samo da ti lovu uzme).

A zadnja gdje samo s jednom sam imam nekakav klik s kojom imam teme za razgovor i da se opustim. Samo da bi me na dogovoreni dan kave ‘ghostala’ i blokirala, što mi govori da je vrlo vjerojatno našla boljeg”, stoji u komentaru.

Na koncu mu je jedan korisnik Reddita savjetovao da bude zanimljiviji.

“Budi zanimljiviji, a ne klasično šta svi muškarci rade na tim aplikacijama. I ne budi očajan, da se ti javljaš non stop njima, malo misteriozan budi. Neka ona čeka tvoje poruke jer ima 100 puta više opcija od nas muškaraca. Moraš malo okrenut na svoju stranu”, poručio mu je, na što mu je drugi korisnik odgovorio:

“Što znači biti zanimljiviji? 98 posto ljudi je dosadno i u tome nema ništa loše, jednostavno je tako. Da se ponašam kao Andrew Tate? Puno toga on radi krivo, ali ne možeš reći da je dosadan.”