Hrvat uočio nestvaran detalj u dućanima: ‘Jeste li ikada vidjeli ove ljude da kupuju’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Mnogi od nas su se sigurno barem jedan put u životu zapitali kako žive oni najbogatiji u društvu. Čuvaju li bogataši vlastitu djecu ili svaki od njih ima nekoliko dadilja, jednu za noćnu, drugu za dnevnu smjenu. Jesu li ikad u životu skuhali jaje i što rade kada se probude ujutro, a auto im ne radi, a baš svaki taksi koji su nazvali ne može doći.

Jedan Hrvat je tako na internet platformi Reddit upitao odlaze li slavni sami u trgovinu ili to netko drugi radi za njih.





“Kupujući u trgovinama primijetio sam da nikad nisam vidio javne osobe da si kupuju namirnice, samo mi kmetovi kupujemo za sebe. Siguran sam da svi troše proizvode u kući, barem wc papir i uloške ili slično, ne vjerujem da imaju prazan frižider.

‘Da moram, ne bih ni ja kuhao’

Zanima me tko im to kupuje i gdje? Jesu li to neke sluškinje, služavke, tko ih redovito “otprema”? Ima li neka služba s kmetovima koji se bave njima, poput mravi i matice u prirodi? Koliko to košta? Neki all-inclusive servis za bogate”, upitao je korisnik.

“Stric mi je neko vrijeme radio neko vrijeme u ultra fensi restoranu u Zagrebu. Restoran je tijekom korone dostavljao i iznenadio bi se koliko bogate ekipe nikad ne kuha. A ako im se doma i sprema hrana imaju ljude za to (koji onda obave i kupovinu namirnica/naruče dostavu)”, bio je jedan od komentara.

“Što je to tako čudno? Dok skuhaju, ispeglaju izgube 2-3 sata. Ako mogu svoj sat rada naplatiti 100 eura (a vjerujem mnogi mogu) njima je isplativo platiti gablec 20 eura nego izgubiti 200 eura. Ja prvi ne bih kuhao osim vikendom. Niti peglao. Ali moram. Kao da ljudi vole kuhat i peglati nakon posla”.

“Moja mama je peglala jednom doktoru na Ravnicama. Imao je 100 košulja, pa onda možeš misliti koliko je imao ostalog. Imao je i ženu koja mu kuha i ide po namirnice kao i jednu koja sprema. Sve su to žene u mirovini i koje mu rade, za njega, sitne pare”.

“Vjerojatno isti ljudi koji im kuhaju i peru, sluškinje, spremačice…”, bili su samo neki od komentara.

U Sparu vidio ministricu kulture

Bilo je i onih koji su sreli bogate i slavne pa su podijelili svoja iskustva s Redditovcima. Jedan je tako, navodno, vidio premijera Andreja Plenkovića u dućanu.









“Jako fora priča. Stari mi je sreo Plenkovića u supermarketu, onom velikom s garažom. Kad se penjao iz garaže, gore je naišao na osiguranje koje ga je zaustavilo, a Plenki s vrećema u rukama”.

“Kao što se je već napisano u raspravi, većina ima sluškinje/tajnice i slično za to. Iako, živim u jednom u elitnijih(valjda) kvartova u Zagrebu. U lokalnom Sparu, već sam vidio trenutnu ministricu kulture, neke poznate glazbenike, kao i ostale poznate. Kao i sav “običan” narod napunili kolica hranom za sebe. Ali da, vjerojatno posebne osobe za to ili ne kuhaju sami”.

“Dok sam bila studentica srela sam Josipu Lisac kako si kupuje paprike u Billi”.

Platili bi suho zlato

Mnogi su komentirali, kako bi i sami da dovoljno zarađuju, platili suho zlato kad bi našli osobu zbog koje bi u njihovim životima sve išlo glatko.

“Ako želiš dobru služavku kojoj možeš vjerovati da ti pričuva klinca i koja zna pospremiti, skuhati, platit će više nego što dobije fakultetski profesor”.









“Pa i ja bih izvrsnu dadilju i spremačicu od povjerenja platila više od fakultetskog profesora, da mogu. Štoviše, možda bih zaposlila samog fakultetskog profesora didaktike i pedagogije za dadilju, a fakultetskog profesora nutricionizma da mi nabavlja hranu i kuha.

Ali i bez kvalifikacija, sama činjenica da nekom povjeravaš svoje dijete i svoj dom, pa ne možeš to tek tako dati bilo kome s ulice? I još ako si tako važan pa ti ti ljudi ne samo mogu ukrasti važne dokumente nego još i slušaju što blebećeš i gledaju tko ti dolazi doma”.

“Tata mi tu spada i nikada ne ide u dućane s namirnicama, od trgovina ide u tipa Bauhaus, Pevex i sl. Ima doma kuharicu koja sve kupuje i kuha, puni hladnjak. Žena mu (doslovno) nikad ne kuha, kao ni on. Mislim da je jedino na moru išao u trgovinu s namirnicama, osim toga valjda godinama nije”.