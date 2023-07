Hrvat se prije puta našao u nezgodnoj situaciji, postavio je pitanje i nastao je kaos: ‘Iskreno, to nije za mene’

Jednog našeg sugrađanina muči veliki problem, a za savjet je je otišao na Reddit. Postavio je pitanje ‘jeste li ikada putovali sami?’ i opisao svoju situaciju.

“Situacija je takva da san u ranim 30-im, imam dobar posao, nemam curu, a putuje mi se. Razmišljam uplatiti si neko putovanje preko Jungle Tribe-a, ali nekako mi je malo bed ići sam. Bojim se da se ne dogodi da su tamo sve parovi i da budem svima kao neki privjesak. Ima li tko među vama da je tako putovao ‘sam’ ili možda čak prakticira to? Kakva su vaša iskustva i što biste mi možda savjetovali?”, bio je dosta kratak. Na odgovore nije trebao dugo čekati. Komentari su se samo nizali….

‘Nema nikoga da ti kuka’

“Kad kreneš putovat sam shvatiš koliko je super kad ne moraš radit kompromise. Ideš gdje želiš, radiš što želiš, ustaješ i odmaraš kad je tebi zgodno. Nema nikoga da ti kuka da mu je teško, vruće, hladno ili dosadno. Smatram da te takva putovanja promjene u najboljem smislu. Naučiš se bolje organizirati, vidiš stvari koje bi ti inače frendovi zaobišli i bolje upoznaš sebe kao osobu.”





“To sve zavisi s kim ideš jbg… Ako imaš pravu osobu uza se, onda se sve lagano dogovori i uživaš u svakom trenutku.. Ali kad imaš krivu osobu uza se, e onda je sve problem i sve je naporno i sve k**** živcira i smeta.”

“Ovisno koja je destinacija u pitanju, ali na ove atraktivne lokacije ide dosta mladih ljudi i ljudi tvojih godina koji nisu uvijek parovi u romantičnom smislu. Ima i takvih naravno ali ima dosta prijatelja i prijateljica koji putuju tako pa mislim da ćeš se svakako negdje uklopiti.”

‘Bilo je stresno na početku…’

“Često na stranici Putoholičari ljudi traže suputnika na nekim egzotičnim putovanjima. Pa možeš i tako probati.”

“Vozim motor i svugdje putujem sam iako imam ženu. Ne vidim nikakav problem.”









“Išla sam poslovno prvi put sama na put na drugi kraj Europe i prvi put s avionom. Bilo je stresno na početku jer nisam znala jezik, a ne pričaju baš svi engleski. Sad vidim da mi je to bilo super iskustvo da naučim izaći iz komfort zone i da se naučim uživati u vlastitom društvu.”









“Da, ali poslovno. I onda uvijek idem sam razgledati mjesto. U petom mjesecu sam bio u Pragu, 2 dana na konferenciji i produžio još 2 dana da vidim Prag. Prošli vikend u Landshutu, radne kolege otišli u subotu nazad ja ostao do ponedjeljka.”

‘Upoznao hrpu super ljudi’

“Jednom sam otišao u Kairo tjedan dana solo. Kupio avionsku kartu i rezervirao hostel. U hostelu upoznao hrpu super ljudi. Samo sam jedan ili dva dana baš solo išao po gradu, ostalo uvijek u društvu. Jednu večer smo i izašli u klub skupa. Čak sam izašao na večeru s jednom zgodnom Marokankom. Sve u svemu, super putovanje.”

“Samo naprijed prika… Putuj, uživaj. Jednom se živi.”

“Bolje solo nego sa žnj frendovima.”

“Jesam, ali iskreno, nije za mene. Isto sam bila tužna jer nemam s kime ići, uplatila sam si 2 tjedna Kube s agencijom, vrlo usamljeno sam se tamo osjećala iako je bilo još ljudi koji su bili solo. Nije mi to to kao kada to iskustvo dijeliš s partnerom/prijateljima. Tako da, ne bih ponovila. Ali za tebe možda je to, tako da probaj.”

“Brate putujem sam od 18. Sad imam 30. Najbolja odluka života. Viruj mi ajde sam nećeš nikome bit privjesak, osjetit ćeš slobodu i upoznat pravoga sebe. Ajde solo bracika možeš ti to.”

Bit će ti još bolje

“Da, zadnjih nekoliko godina putujem sam. Imam 26 godina. Putujem u vlastitom aranžmanu bez nekih agencija. Volim slobodu, planirati oko stvari koje me zanimaju i fleksibilnost ne prilagođavanja drugima. Tako da idem gdje želim, spavam gdje želim, jedem što i kad god želim. Eventualno bih putovao s nekim sličnih interesa i tko ima iskustva s putovanjima, a ne da ih trebam vući okolo kao prtljagu ljudske veličine.”

“Boli te ku*ac, vjeruj mi bit će ti još bolje. Jer ako ideš s curom imaš nekoga o kome ovisiš. Jel’ se njoj ide, jel’ ona gladna, je’l ona žedna, jel’ umorna i ne može vise hodati. Vjeruj mi bolje ti je da ideš sam.”