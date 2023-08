Hrvat se požalio se da ga je cura prevarila s prijateljicom, dobio hit savjet: ‘Garantiram ti zabavu’

Autor: Z.S.

Jedan korisnik hrvatskog Reddita požalio se kako ga je cura prevarila s prijateljicom te je zatražio savjet, a njegova objava privukla je ogromnu pažnju. Za početak, evo što je točno napisao:

“Pozz ekipa. Možda će nekome biti smiješno, ali ja sam očajan. Jutros sam saznao da me cura s kojom živim već dvije godine i 8 mjeseci prevarila sa svojom najboljom prijateljicom dok su skupa bile na nekom festivalu prije 4 mjeseca. Saznao sam sasvim slučajno kroz neku kao šalu. Što da radim? Imate li savjet? Mislite da je to ok ako nije s muškom osobom? S njom provodi puno vremena i više ne znam ni sam sviđaju li joj se i djevojke. Imam 29 godina, a ona 32 i pol. Molim vas za svaki savjet”.

Savjet izazvao buru

“Reci joj da ti je njena frendica dosta seksi (pred frendicom) (totalno nebitno jel istina ili ne), 30% da ćeš se pridružiti, 60% da će se njih dvije posvađat, 9% da će te odje*at al će ti se frendica javiti i 1% da će te obje odje*at. Mislim da su postotci dobri i garantiraju je*enu zabavu”, glasio je prvi savjet koji je privukao puno pažnje.

“Žena sam, ali analiza ti je čudo. Slušaj gospodina”

“Najbolja analiza koju sam ikada vidio.”

“Lijepo im ispričaj da si sanjao threesome s njima. Čuo sam od prijatelja da to zna upaliti, samo treba imati dosta alkohola u guzici.”

“Da mi je bilo vidjeti ove izračune.”









“Zapravo je jako mudar savjet, iz više razloga svakako, ali nisam siguran bih li to znao izvest, a da bude vjerodostojno, a i iskreno ta njezina prijateljica mi se jako zgadila i nekako joj ne želim ‘dizat ego’ dodatno”, glasio se potom prevareni dečko.

Kako te je prevarila?

“Kako te je prevarila? Poljubac ili nešto više? Prevara je prevara, zašto bi bilo drugačije da je to napravila s muškarcem? Ako se sada dogodilo, dogodit će se opet. A s kojim spolom, tko će ga sada znati. A i žena ima 32 godine. Kakvo je to ponašanje? To ti je za ništa.”

"Ma bilo je puno više, skroz do kraja prevara, ali neću u detalje da ne ispadnem vulgaran ovdje. Da, a ta njezina frendica je mlađa od nje i nekad imam dojam da zbog nje i izlazi van i ide na takva mjesta. Ono, loš utjecaj skroz. Mislim znam da neke žene eksperimentiraju, ali ovo mi je ipak ozbiljno. Imam dojam da je njoj to sve smiješno i ispada da ja radim dramu", odgovorio je prevareni dečko, a komentari su se nastavili redati.









‘Bježi glavom bez obzira’

“Ako joj je smiješno što se ti osjećaš izdan nakon što te prevarila, bježi glavom bez obzira. Postoji ogromna šansa da ta prijevara nije prva, a sigurno nije zadnja.”

“Samo to što ti se smije dok ti patiš je razlog da se makneš, bez obzira na to zbog čega patiš.”

“Eventualno trojku dogovorit, no i to jasno reći da je veza gotova.”

“Prvi znak da se odmah okreneš odeš je upravo to njeno kontriranje da ti radiš dramu, uvijek su takve kad ih se ulovi u nečemu.. I da je nešto još gore napravila isto bi odreagirala… Ako u sebi osjećaš da to nije dobro za budućnost i da nemate iste poglede na svijet, poštovanje, moral i te obiteljske vrijednosti… Okreni se i odi, gore je da nema poštovanja nego da te ne voli…”

“Zašto je to odmah loš utjecaj? Prevara nije u redu i to je potpuna istina i imaš se pravo osjećati povrijeđeno, no to nužno ne znači da je ta frendica loš utjecaj nego znači da tvoja cura možda nije otkrila neke dijelove sebe do sad i to je to. Hoću reći da je glupo krivit druge ljude za prijevaru, a ne svog dečka/curu. Pobogu za prijevaru su potrebne dvije osobe. U svakom slučaju savjetujem da iskažeš svoje osjećaje oko svega toga, i ako ti se cura i dalje ponaša neozbiljno, najbolje je da to prekineš. Veze između žena znaju biti poprilično dramatične, pa i kad nisu ozbiljne i ako ti je stalo do svog mira makni se od toga….”