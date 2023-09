Hrvat sablaznio objavom i dokazao teoriju da i bogati plaču: ‘Imućni roditelji mi ništa ne daju’

Autor: B.G.

Ako se ikad u povijesti teza “i bogati plaču” potvrdila istinitom, to je ovog utorka na Redditu. Naime, jedan muškarac požalio se na to kako mu imućni roditelji baš i ne pomažu u svakodnevnim životnim situacijama.

“Ne bih se htio previše žaliti ali nekad mi ovo prođe kroz glavu…

Ukratko, imam relativno imućne roditelje s dobrim primanjima, ali meni ne daju gotovo ništa… Pogotovo kad usporedim s drugim prijateljima. Primjerice, imamo naslijeđeni stan kojeg iznajmljujemo i ja ne dobivam ništa od toga. Imam par frendova kojima su roditelji dali taj neki ekstra stan što imaju da iznajmljuju i nešto si zarade ekstra. Ili dijele nekako zaradu, pola-pola. Također, imam dosta frendova kojima su starci dali auto pa sebi kupili novi npr. Moji isto razmišljaju kupiti novi auto, ali starog će prodati umjesto da ostave meni.





Unajmljujem neki stan u kojem živim, razmišljam kako bi bilo lijepo da mi starci daju npr. 50.000 eura i malo pomognu da si kupim stan, ali to se neće desiti… (njima to nisu neke ekstra velike pare). Mogli bi i 100.000, ali imam sestru pa ako će njoj istom mjerom pomoć dolazimo na 200.000, što su već neke pare.

Nekad si mislim ‘de ne budi razmažen, nisu ti ništa dužni dat’, ali onda pogledam ljude oko sebe u sličnoj situaciji pa se osjećam malo blesavo. Što vi kažete? Ima netko u sličnoj situaciji? A nisam neki zgubidan, završio sam ok faks, imam posao, radim nešto i sa strane i tako..”, napisao je korisnik čija je objava pokrenula lavinu komentara.

‘Evo i mene u klub sirotinje’

“Presiromašna sam da ovo nastavim čitat”, glasio je prvi komentar na koji su se samo nizali oni sličnog stava.

“Evo i mene u klub sirotinje”, “Je l’ se plaća upad?”, “Ne, ali skupljamo donacije za autora objave da si lakše može kupiti stan”, pisali su dalje Redditovci u komentarima.









‘Debilizam je bacati pare na podstanarstvo’

Ipak, ima i onih koji su stali u obranu autora objave.

“Nisi, teški debilizam je bacat pare na podstanarstvo ako ima mogućnosti da se to izbjegne. Većina ljudi ima taj neki bolesni mentalni sklop da ako se oni pate da je to onda jedini ispravni put i da svi moraju tako. Jako često to možeš vidjet kod starčeka s facebooka koji su ponosni na to što su životarili 60 sati tjedno i svima nama žele taj isti teror”, napisala je korisnica popularne društvene mreže.

“Slažem se. Hredittori koji su većina mladi i postanari i starci im ništa nisu ostavili pa onda pršte od ljubomore i naravno da su se zalijepili na ovaj post kao muha na go*no. Roditelji mi se cijeli život bave stočarstvom, krenuli su od nule, troje djece, pomogli kupiti prva auta. I vjerojatno će svatko od nas dobiti stan u gradu (plus na selu imanje). Svaka im čast, probat ću isto omogućiti svojoj djeci”, nadodao je drugi komenatator.

Isto tvrdi i treći Redditovac.

Normalno je ako si u mogućnosti pružiti to svom djetetu. Koje će to isto i pružiti svojem. Olakšati život, omogućiti ti da napreduješ i živiš ne toliko ograničen. Da možeš potrošiti ušteđene novce na iskustva, znanje, curu, obitelj, započeti posao. A ne da pola trošiš na stan. Tako se stvara generacijsko bogatstvo i socioekonomski napredak.

Zakonski ti ne duguju ništa, moralno možda, logički to što i ti misliš.

Nemoj očekivati da će svi razumjeti, pogotovo oni sa siromašnim roditeljima ili lošim odnosima sa njima. Ali nemoj ih ni krivit. Dobit ćeš sigurno neke komentare takve”, napisao je zaključno.