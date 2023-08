Hrvat priznanjem podigao prašinu: ‘Učinio sam veliku grešku sa ženinom sestrom…’

Učinio sam veliku grešku sa ženinom sestrom, da li da priznam ili ne? Pitao je to jedan korisnik hrvatskog Reddita i otkrio detalje.

“Znam što mislite, ali ne nije to, nisam prevario svoju ženu sa njenom sestrom, situacija je malo delikatnija od toga. Ženina sestra je odsjela kod nas nekih tjedan dana. Ja i ona imamo korektan odnos i ništa se ne događa između nas dvoje, no jednog popodneva učinio sam veliku grešku.

Naišao na grudnjak….

Kada su žena i njezina sestra bile vani na kavi, ja sam išao prati veš i tamo sam naišao na grudnjak i gaćice od ženine sestre. Znam da nisu bile od moje žene jer poznam njezino donje rublje.Ne znam što me spopalo ali napravio sam sebi nezamislivo, nakon par snifova obukao sam njene gaćice i grudnjak na dvije minute, i onda odmah skinuo i otišao se istuširati jer sam se osjećao prljavo. Također bih dao do znanja da nisam nikad oblačio ženino donje rublje tako da nisam neki pervertit.





U meni je sada moralna dilema, da li da to sve prešutim kao da se ništa nije dogodilo ili da priiznam ženi pa da snosim posljedice kakve god one bile. Nisam siguran što bi se dogodilo u tom slučaju, možda bi mi žena oprostila, a možda bi slijedila i rastava braka. Glava mi kaže da je bolje šutiti, ali muči me cijela ta situacija i nikad nisam lagao ženi tako da ne znam više što da radim”, napisao je.

Ova objava kod nekih je pobudila sumnju u tome da je lažna, ali su se svejedno nizali zanimljivi komentari.

“Bilo bi bolje da si završio s ‘U meni je sada moralna dilema, da li da veš perem na 30 ili na 60 stupnjeva?'”

“Pa neće grudnjak stavit na 60, ubit će ga i žena i ženina sestra.”

“Komentar mjeseca.”









“Ovo je 99% fake, ali za onaj 1% slučaja da nije šuti i pravi se sam sebi da se to nije nikad ni desilo te izbriši ovaj post.”

“Nekad se stvarno pitam koja je razlika između Reddita i Facebooka. Pitam se isto i što ja radim tu da čitam ovakve gluposti ali dobro, dosta s pitanjima za danas.”

“Svakako priznaj i napiši tu kako je prošlo.”

“A ja kad pitam jeste li imali trojac s najboljim prijateljem, moj post se briše……..”

Najbolje bi bilo da priznaš….

“Pajdo, bolje bi bilo da si je kresnuo. Ovim oblačenjem ženskog veša nisam siguran da si išta postigao…”

“Jel imaš koju sliku za bolji sud?”

“Najbolje bi bilo da priznaš ženinoj sestri što si napravio i tražoš nešto više od nje.”

“To ti je normalno. I one snifaju i oblače gaće od muževe brace. Slobodno reci ženi, ne brini ništa.”

“To je sasvim normalno i uopće se ne moraš brinuti.”

“Ako je ovo stvarno, šuti i zaboravi na sve. Ništa nećeš dobiti priznanjem, doslovno ništa, samo štetu.”

“Jesi li isprobao i malog zeku što si joj našao u ladici za rublje. Ako nisi onda ti ovo ne priznajem kao grešku. Mlakonjo.”

“Inače sam za istinu uvijek ali u ovom slučaju mi se bolje čini prešutjeti…”