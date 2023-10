Hrvat priznanjem da se pali na šeficu uzburkao duhove: Jedan detalj posebno privukao pažnju

Autor: Z.S.

Palim se na šeficu. Priznao je to kratko i jasno jedan korisnik hrvatskog Reddita. Detaljno je opisao o čemu se radi te je poručio da ga nije briga briga što su moderatori njegovu priču označili kao izmišljotinu pa je napomenuo da bi bio zahvalan na bilo kakvom korisnom savjetu. Pa evo za početak o čemu je riječ.

“Radim odnedavno u jednoj firmi, i moja šefica izgleda kao top model, i puno mlađe za svoje godine (u kasnim dvadesetima je). Izgleda kao top 1% cura 18-22 godine. Nitko joj ne bi dao više od 22, to garantiram. Ima najljepšu kožu i oči koje sam vidio u životu. Karakterno je sjajna, uvijek nasmijana i opuštena. I oko dosta stvari i pogleda na svijet se slažemo. Jednostavno mi se sviđa ženska. Baš je onako slatka. Odmah smo nakon prvog razgovora krenuli sa ‘ti’, iako je starija od mene.





U jednom trenu je rekla nešto kao, tvoja cura je vjerojatno zadovoljna s time i time (zaboravio sam već). Na to ništa nisam odgovorio, pošto sam single. Sad me grize to što je to možda bio njen test da kažem jesam li single, a nisam ništa odgovorio. Što da napravim? Baš je dobra riba, ali glupo mi je ako je zauzeta, i da napravim awkward situaciju.

Edit: Vidim da su moderatori stavili oznaku “izmišljotina”. Zbilja me nije briga jel mi vjerujete, ako imate savjet sta da napravim u ovoj situaciji unaprijed hvala.”

Reakcije se samo nizale

Ova priča privukla je pozornost korisnika koji su ostavili svakakve komentare.

“Otkrij ti nama bolje kako biti šef već u ranim dvadesetima!?”

“Kožom nije svakako došla do šefovske pozicije u dvadesetima… A još manje kompetencijom ukoliko nije sama otvorila firmu.”









“Kako ne, npr brand Stussy je sin preuzeo čim je završio fakultet sa 23 godine. Jednostavno ga je stari od malih nogu učio što i kako i kad je završio faks je dobio poziciju CEO-a. Da i tebe netko uči bio bi spreman za bit CEO ili što god drugo s 22-23 sigurno.”

‘Još nisam čuo da…’

“Još nisam čuo da netko hvali nečiju kožu kao najljepšu. Ako si kojim slučajem mislio na kozu onda je jednostavno pitaj za koliko bi je prodala.”

“Ima najljepšu kožu i oči koje sam vidio u životu” – prema ovim kriterijima, priđi joj i reci “želim da naše dijete ima tvoju kožu i oči. a i karakterno si odlična pa mislim da bi mogli producirati kvalitetne potomke”. Ali ako joj dečko ima kvalitetniju kožu od tvoje i isto tako lijepe oči, ne moraš se ni truditi. Uvijek prvo pogledaj dečka i ako se razočaraš, odi na WC, ispusti suzu, pogledaj se u ogledalo i reci “ja mogu bolje”. Ne izlazi iz WC-a dok nisi prestao plakati.”

“Ako je sve to i istina, nemoj započinjat ništa. Veze na poslu često završe kao jedno veliko sranje.”

“Paaa ne znam, evo nas četvrtu godinu zajedno, imamo bebača…super nam je!”









‘Daj si još vremena’

“Ne se*i gdje jedeš osim ako ne planiraš brzo ići odatle.”

“Nije ti neka usporedba Lana Rhoades, al hajde. Nemoj se zaje*avat sa šeficom, lako se moš sje*at.”

“Skini se s pornjave, bit će ti lakše. Možeš i ti nju tako pitat u nekom kontekstu “sigurno ti partner xyz” i vidi kaj ti bu rekla ak ste si već tak dobri. Al već vidim da ak ju tak dižeš u nebesa ili jesi papčina ili ćeš bit papčina u toj vezi, ako dođe do tog. Sad bez zajebancije, ne grizi ruku koja te hrani. To je sve kaj ti bum rekel.”

“Veliš: “puno mlađe za svoje godine” i ja si mislim da je teta u pedesetima, pa izgleda kao da joj je 35, što ja znam, a ono… “kasne dvadesete”. Buraz, pazi se, uskoro će u mirovinu, ako se spetljaš s njom, loše je to, hrvatske mirovine su malene… Jao, hahahahaha.”

“Ma napadaj, šta te briga.”

“Odradi posao, odi doma, otvori pivo i upali Netflix. To je iskreno najbolje što moš napravit…”

“Šta ti je šefica neka iz human resources odjela?”

“Daj si još vremena i dobro razmisli. Par post nut clarity testova također. Da sam ti, tražio bih tokom tjedana na poslu još mogućih naznaka da joj se sviđam. Nakon svega toga daj odluku. Započinji i casual razgovore i vidi kako reagira.”

‘Malo pogledaj društvene’

“Majke ti, starija i dobro izgleda za godina, a curetak je u kasnim dvadesetima. Kaj buš reko kad dobaciš do “babaca” na pragu pedesetih…”

“Ono kad saznaš da žene mogu dobro izgledat sa 28 godina. Ozbiljno stari, koji ku**c? Izgleda mlađe za svoje godine? Koje godine pokte eba?

“Pa probaj malo pogledat društvene i to da vidiš ako ima nekog. Kad pričate probaj indirektnim pitanjima doci do informacije o tome da li ima nekog. Nisam ti puno pomogao, ali ako misliš da tu ima nešto bilo bi šteta ništa ne probati. Sretno i javi ako si uspio, a ako si izmislio jbg, šta ima veze.”

“Nekad ljudi krivo tumače ljubaznost i zašprehavanje. Ako je ženska na poziciji sefa, sigurno samo hice biti ultra ljubazna a ne riskirat nešto sa nekim na poslu (ukoliko nije netko hijerarhijski iznad da od njega ima koristi). Više je strana tu, zgodne žene će izgled uvijek iskoristit. Pamet u glavu i korak nazad. Eventualno d**ica na spomen koze i očiju.”

Ne ide zajedno

“Posao i ljubav ne idu zajedno.”

“A gle stari. Ili otkaz ili povišica.”

“Pa samo naprijed otvori karte na stol, pa polako, mislim ako ti je posao bitan onda nemoj ništa da pokušavaš, ako možeš i bez njega samo navali, mislim ove stvari se obično neslavno završe, ali osjećam da te ovo zbližavanje može napraviti više i bolje čovjekom nego bilo koji psihijatar.”

“Čim ti na Redditu moraš tražit savjet oko ovoga nije to cura za tebe. Ako je onakva kakva si opisao već samim “što da napravim” postom na Redditu nekako diskreditiraš svoju vrijednost i izgleda kao da te trta. Ne znam kakav si u stvarnosti ali zvučiš ful nesigurno, a to se njuši na kilometar tako da pitaj ako ti se baš sviđa al nemaj očekivanja.”