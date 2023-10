Hrvat pod sto upitnika: Kolegica ne bi nikad bila s njim zbog jedne stvari

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U svijetu videoigara, granica između zabave i posla postaje sve zamagljenija. Igre koje su nekada bile isključivo sredstvo opuštanja sada su postale i unosan izvor prihoda za mnoge, no još uvijek su i predmet raznih predrasuda.

Naime, neki smatraju kako je riječ o pukom gubljenju vremena, dok drugi navode kako im igranje igara, posebno onih online, predstavlja izvor radosti, izazova i mogućnosti.





“Zašto velika većina žena ima neku ogorčenost prema muškarcima koji vole igrati igre?” zapitao se jedan Hrvat, nakon što je opisao svoju situaciju na Redditu.

Naime, njemu je kolegica rekla kako najvjerojatnije ne bi bila u vezi sa dečko da igra igrice, kao što to čini on. Muškarac je napisao kako mu nije zašto zašto je nešto tako izjavila, jer joj nije ni pojasnio kako je riječ o hobiju na kojeg troši 1-2 sata preko tjedna te nešto više vikendom.

Čemu uvijek čuđenje?

“Meni je recimo nerazumljivo da žene troše novac i vrijeme na odlazak na nokte, sređivanje kose, odjeću, obuću koju će nositi dvaput i staviti u ormar, ali brate neću ti s*at i gledat te ko nenormalnu, ako voliš to, radi to. Čemu uvijek neko iščuđavanje za igrice?” zapitao je reditovac.









Ubrzo se pokazalo da nije usamljeni slučaj, a mnogi reditovci su zaključili kako samo treba naći partnericu koja će dijeliti jednaku strast prema njegovom hobiju. Naime, provuklo se mišljenje mnogih kako zapravo osobe koje ne vole igrati igrice ne mogu ni razumjeti osobe koje igraju igrice iz hobija, a kamoli profesionalno. Umjesto da se odreknu svog hobija, većina je zaključila kako će radije potražiti partnera s kojim dijele slične interese ili osobu koja će imati više razumijevanja.

Život s gejmerom

Javio se i jedan reditovac čija žena nije ‘gejmer’, ali je puna razumijevanja za potrebe svog supruga.

“One to ne razumiju i nikada neće. Mali savjeti, nađi curu/ženu koja to shvaća. Vjerojatno jer ima riječ “igra/igrice” u sebi pa to odmah umanjuje, ispada nevažno ili šta već. Iako veliki broj žena visi na Instagramu, Fejsu 90 posto slobodnog vremena, al jbg tu nema riječ “igrica”.

Evo moja žena nije gejmer, ali potpuno to razumije i čak je znala tu i tamo igrati neke igrice sa mnom. Dobili smo dijete prije dvije godine pa se i to malo zajedničkog gejmanja smanjilo na full malo, ali dok žena navečer gleda Netflix kada uspavamo dijete, ja odem na komp i upalim New World, čak zna sjest kraj mene i gledat dok igram. Čak mi je kupila i RTX 4090 prošle zime za Božić.

Život je lakši kada si u vezi/braku sa osobom koja to kuži, naravno ako si ti sam gejmer. Bio sam u par duljih veza dok sam bio mlađi s curama kojima su igrice bile glupost i to je baš naporno onda”, poručio je iskusniji reditovac.