Hrvat pazio na Tomu Zdravkovića, otkrio što mu je ‘kumovalo’: ‘Navika o kojoj ne znaju mnogo’

Autor: I.D.

Legendarni pjevač narodne glazbe, Toma Zdravković, preminuo je davne 1991. godine u svojoj 52. godini nakon dugogodišnje teške bolesti. Iako je prošlo tri desetljeća, njegove pjesme i danas se slušaju, a priče o njegovom životu ne prestaju se prepričavati. Veliku pažnju, prije dvije godine, izazvao je i film “Toma”, baziran na njegovoj životnoj priči, a upravo je poslije ulaska Bjelogrlićevog hita u kina o svojim sjećanjima na Zdravkovića govorio Tihomir Pop Asanović, klavijaturist legendarne rock grupe “Time”.

On je na početku svoje karijere šest mjeseci svirao s Tomom. Bilo je to 1965. godine, kada su obojica bili mladi glazbenici, a njegova sjećanja vrlo su zanimljiva i dala su nove nijanse priči o Tomi.

“Bilo je to krajem 1965. i početkom 1966., zajedno sam nastupao s Tomom šest mjeseci. Zvali smo taj prostor Gradski podrum, ali bio je to Dom sindikata u Beogradu, koji je u podrumu imao posebnu dvoranu. Svirali smo šest dana tjedno, samo smo ponedjeljkom bili slobodni”, otkrio je Asanović za Novosti.

Zdravković je tada bio na početku karijere

O tome kako su se spajali tadašnji prvi rokeri i ovi iz svijeta narodne glazbe, on kaže da je imao sreću da je s Tomom Zdravkovićem svirao kao još mladi rock glazbenik te je puno toga naučio. Asanović je 1965. iz Skoplja došao u Beograd.

“Bio sam 17-godišnjak i tražio sam posao, a tamo gdje su se sastajali svi muzičari, glumci i menadžeri, raspitivao sam se za svirke. Dali su mi preporuku da se javim Tomi jer je njegov pijanist slomio dva prsta”, pričao je Asanović. I Toma Zdravković bio je tada na početku karijere, ali ipak stariji, imao je 27 godina. Asanović kaže da su “svirali nešto malo zabavne glazbe, pa starogradske pjesme, jer onda nije bilo cajki i turbofolka”.









“U to vrijeme Toma je mogao sat vremena prije svirke pitati me da mu na klaviru pokažem neke akorde pa smo desetak dana vježbali. Bio je jako nadaren. Sam je pisao tekstove i melodije, imao je pjesme koje će kasnije postati popularne, ali tada još nije ništa snimio”, pričao je. Taj gusti radni raspored imao je prednosti i mana, a ni poroci glazbenicima nisu bili nepoznati, čega je i Pop Asanović bio svjestan.

“Jako smo se puno družili, Toma je uvijek bio elegantan, imao je nekoliko odijela i košulja i uvijek je nosio kravatu. Ali volio je i popiti. Često je išao i na kockanje s onim mangupima. Tamo je bila i Lepa Lukić i svi ti mladi pjevači, bacale su se one kockice. Znao je drugi dan doći na ručak bez kinte i kaže: Pope, daj plati jedan grašak s kobasicama. Bio je boem i veliki plejboj, imao je toliko snage da je to bilo fascinantno”, ispričao je Asanović.

‘To mi je bila škola koja mi je donijela sigurnost’

“Bilo je tu velike zarade jer se sviralo po narudžbi i pjesme su bile plaćane. Sve su to bile starogradske pjesme, a on je znao uključiti i neke svoje autorske pjesme koje smo prije toga naučili svirati. I publika bi ih odmah prihvatila, bilo je to nevjerojatno.









Ljudi su sjedili za stolovima, naručivali večere, svake večeri bilo je krcato, a pogotovo petkom i subotom. Reakcije publike bile su odlične, a neke pjesme znali smo izvesti po četiri-pet puta tijekom večeri.

Jedan stol naruči nešto, a drugi nešto kontra, i stalno tako, pa je malo bilo i dosadno svirati par puta istu pjesmu. Ali bila je to odlična zarada, pogotovo meni kao mladom glazbeniku. To mi je bila škola koja mi je donijela sigurnost, iskustvo i rutinu”, istaknuo je Asanović i dodao: “Kao u svakom poslu, morate imati prakse.”

Klavijaturist je spomenuo i detalj u navikama Tome Zdravkovića koji je odredio i njegov životni stil. “Imao je naviku o kojoj se ne zna dovoljno, nikada nije išao da spava prije pet -šest ujutro. Taj noćni život ga je kasnije na neki način i ubio”, otkrio je Pop Asanović koji je pazio na starijeg kolegu.

‘Žao mi je što za film o Tomi nisu kontaktirali više ljudi’

“Sedam, osam puta stavljao sam ga u taksi i pratio kući, a sutradan mi je zahvaljivao. Inače bi završio na kocki i izgubio sav novac. A žene su ga obožavale”, otkrio je. Zdravković je znao mladom klavijaturistu reći da ga vodi na večeru, ali mladi Pop nije pio alkohol nego sokove. Toma bi za to vrijeme popio nekoliko rakija.

Asanović bi ga pitao zašto ne pije pivo, ali bi mu odgovorio da mu ne paše. On je pio, kaže Asanović, koji je to shvatio tek poslije mjesec dana nastupa, jer je morao izdržati kako bi pjevao po tri do tri i pol sata svake večeri, i bio je pod pritiskom.

“Žao mi je što radeći film nisu kontaktirali s više ljudi da saznaju još detalja o Tomi, ali s druge strane drago mi je što sam kao mladi rock glazbenik imao čast i povlasticu da radim s njim”, zaključio je Pop Asanović.