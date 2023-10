Hrvat dobio prava na tišinu pa dokazao više stvari: ‘Možeš što hoćeš, u Hrvatskoj sve prolazi’

Glazbenik Ivan Judaš pohvalio se na svom Facebook profilu da je uspio dobiti autorska prava na svoje djelo zvano “Silence”, što u prijevodu znači tišina. Ivan nam je i otkrio odakle mu ideja za ovakav projekt te je podijelio svoje mišljenje vezano za estradu u Hrvatskoj.

‘Prvo su me odbili, ali sam rekao ne može’

“Službeno polažem autorska prava na tišinu! Moje djelo Silence (Tišina) službeno je postalo moje autorsko djelo, prihvatili su ga u ZAMP-u. haha prejako! Prvo su ga odbili, ali… Ja sam rekao: Ne može”, započeo je Judaš na Facebooku.

“Od sada pa nadalje, svaki put kad budete u tišini, znajte da prvih 5 minuta polažete račune Judi kao autoru, a tek nakon 5 minuta ulazite u dubinu i slušate svoju vlastitu kreaciju! Znači, kada budete meditirali u tišini, zakonski, morate mene pitati za izvođačka prava jer svirate moje najljepše djelo ikada stvoreno. Ništa. Gdje ste sad duhovnjaci?!?! Šalim se, vaša tišina je sigurno drugačija od moje, a ja ću vam vrlo rado pokloniti svoju tišinu da u interpretaciji moje tišine možete reflektirati sebe”, nastavio je.

“Pokazao sam ZAMP-u (Službi zaštite autorskih muzičkih prava). Nadam se da ću završiti na sudu i da ćemo to riješiti sudskim postupkom. Šaljem kako je išao tok razgovora! Više sam bio uzbuđen kada se odvijao proces nego sada kada je završen jer… Sve je tak i tak besmisleno i u ovome nisam našao nikakav viši smisao, osim što sam uložio energiju u borbu s vjetrenjačama! Smisao je tako i tako samo čista zaje*ancija. Još jedan uspješni nebitni uspjeh, kojemu ću dodati veliku važnost. Zašto? Za ništa.

Život sa smislom, bez smisla. Sve i ništa. Suvremena umjetnost… Ma možeš što hoćeš, sve prolazi! I tako, ova tišina postala je prodorna i glasna za ono što jest. To nema veze, zato što tako i tako obuhvaća sve što jest. I što je za jest. I što nije. U prilogu možete pročitati kako se razvijala situacija, a u komentaru ćete moći pronaći link za poslušati skladbu! Zašto skladba ako nema nota? Zato što je, u tišini, sve usklađeno”, zaključio je mudro Ivan.

Oglasio se i sam autor

“Na ideju došao jer sam se pitao kako snimiti apsolutnu tišinu i da sam u tome uspio! S ovom objavom skladbe sam htio postići apsolutno ništa. I s time sam postigao apsolutno sve. Odakle ideja? Ne znam… Teško je to reći. Pojavila mi se u glazbi. Drago mi je da je tako, jer Tišina i Glazba su jedna prekrasna cjelina. Zapravo mogu biti i sinonimi u nekom smislu. U svakom slučaju, jedno bez drugog ne ide. To je bila jedna velika šala koja mi je dirnula srce i stvorila veliku toplinu, ali istovremeno me duboko ražalostila i rasplakala. Razljutila me. Osjetio sam još mnogo emocija. Barem u trenutku, uspio sam pronaći u svemu tome mir. I izurlao sam se od smijeha kada sam shvatio šalu”, otkriva nam Ivan.

“A da me pitaš što sam sve postigao s Tišinom je nešto na što bih ti odgovorio sa ‘mnogo toga’, ali jedna od najljepših stvari koje sam postigao je da se sve ono što se prije nije čulo, napokon čuje!”, govori nam.

‘U hrvatskoj glazbi fali iskrenosti’

Pitali smo ga što fali na domaćoj estradi.

“U hrvatskoj glazbi fali tišine. Previše je glasna. ‘Svi’ nešto želimo. ‘Sve’ ima svoj razlog. ‘Sve’ je isplanirano. ‘Sve’ mora biti tako kako je rečeno. Kako je zamišljeno. Stavljam navodnike da ne bi bilo da generaliziram. Nije to loše, naprotiv! Čvrsta struktura dobro dođe i dosta često daje veliku slobodu. I sam volim nekad imati stvari pod kontrolom. Sve je to ljudski. Nekad je to jedini način da ostanemo u zajednici, odnosno, da se ne raspršimo.

Kako nastaje glazba? To je dobro pitanje. Kad sam išao na đembe tečaj kod Krešimira Oreškog, on me jako inspirirao sa Afričkom filozofijom koja kaže: ‘Glazba dolazi iz srca.’ Mislim da fali glazbenika koji izražavaju sebe, a ne nešto drugo, ili nešto što su već izrazili. Fali osvježenje. U hrvatskoj glazbi fali dobre vibre. Fali iskrenosti. Nemojte me krivo shvatiti, ima je! Dapače, sve više. Jako je prekrasno i inspirativno promatrati kako se razvija naša scena, barem meni obzirom da su mi mnogi od tih ljudi prijatelji. Fali žive muzike. Kada to kažem, mislim i na sviranje uživo”, nastavlja.

“Hrvatskoj glazbi fali da glazbenici prodaju koncerte bez da za to moraju prodati sebe. Nije lako živjeti od glazbe. Hrvatskoj glazbi fale ljudi koji ne znaju svirati, ali koji osjećaju kako u trenutku zasvirati. I ljudi koji znaju svirati, ali se svejedno pronalaze u ovoj izjavi.

Hrvatskoj glazbi fali vatre. Znaš ono, da se zapali vatra negdje u prirodi i da se dođe svirati i plesati oko vatre i da ljudi dožive iskru glazbe bosih nogu! Naravno, zato što je glazba toliko dobra da ih izuje iz cipela. Mislim da Hrvatskoj glazbi fali propast ambicije. Hrvatskoj glazbi fali raznolikosti. Odnosno, da budem preciznije, fali prostora za raznolikost za širu publiku”, objašnjava nam Ivan.