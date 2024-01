HRT-ova voditeljica za dlaku izbjegla smrt: ‘Da tad nisam mjerila tlak, ne bih dočekala jutro’

Autor: G.B.

Poznata HRT-ova novinarka i voditeljica Maja Njirjak je u svibnju 2021. godine završila na hitnom prijemu u bolnici zbog očitanja tlaka od 245/140 mmHg. Već tada je voditeljica putem svojih društvenih mreža poslala apel svima da češće mjere tlak, jer ona s 39 godina nije ni pomislila na moguće ozbiljne posljedice nečega što svi olako shvaćamo.

“Da nisam mjerila tlak, tko zna kako bi završilo. Mislim si, tu večer možda bih s kćeri pročitala neku priču, pogledala omiljeni nastavak serije, ali jutro ne bih vidjela’, rekla je za portal Živim.

“Signal koji sam prvo uočila bila je iznenadna eksplozivnost. Općenito sam poznata po tome da imam dobru samokontrolu, čak ni u uvjetima visokog stresa nisam bila eksplozivna, ali tih nekoliko tjedana osjećala sam se kao da kipim u sebi. Također, poznanici su me pitali jesam li se udebljala, no vaga je pokazivala isto… Bolji opis možda bi bio nabrekla, u meni se nakupljala voda. Ali, istina, u vrijeme covida skupila su se 3-4 kilograma, ali to bih prije pripisala manjku uobičajenih aktivnosti, a ne tlaku. I općenito sam osjećala uznemirenost. Ta neka napetost između srca, žila i mozga koju je teško prepoznati ako dobro ne slušaš. Konkretnije, u to vrijeme zapravo se nije dogodilo ništa epohalno. I u tome je problem. Dogodilo se ranije”, rekla je Maja.

Nije imala nikakve simptome

“Ne bih ni znala da imam visoki tlak da me doktorica opće prakse, kojoj sam se javila zbog zujanja u ušima, na tada izmjereni tlak 150/100 nije uputila da ga mjerim češće i zapisujem. Sutradan sam išla na cijepljenje protiv covida i nakon cijepljenja tlak je bio 170/120, a mama mi je donijela tlakomjer jer ga ja nisam imala. U petak sam završila na hitnoj. Tog dana nisam radila ništa, samo sam spremala po kući, kuhala ručak, s djetetom prolazila zadaće i gradivo i mjerila tlak… Bila sam uvjerena da nešto ne štima s tlakomjerom jer je pokazivao 170/120, pa je u jednom trenutku, oko 17.30, bio 195/150, pa 200/140. Tada sam zvala hitnu i savjetovali su mi da odem u bolnicu Sveti Duh. Nakon obrade i tableta puštena sam kući uz preporuke koje sve pretrage trebam napraviti”, ispričala je voditeljica.

Maja je dodala kako ni dandanas nema odgovor na to kakvu hipertenziju ima: “Negdje piše arterijska, negdje sekundarna, ali važno je da se uspješno liječi. I da je uistinu naš zdravstveni sustav po svim protokolima proveo ‘istragu‘ i obavio sve najvažnije pretrage. Od kardiologice, divne dr. Gašparović na Rebru, preko nefrologije, do neuroloških pretraga kod vrlo stroge dr. Matijević… Kardiološki nije pronađeno ništa alarmantno, nefrološki imam neke sitne poteškoće s nadbubrežnim žlijezdama, a neurološki imam bifurkaciju desne ACI žile uz stenozu i posljedičnu destenozu neke druge – ne znam to ni prepričati, no nikako nije bezazlena dijagnoza”, dodala je.

Genetska predispozicija

Maja je na kraju ispričala da je oduvijek imala nizak krvni tlak, a tek u trudnoći malkice povišen. Nagli razvoj visokog imale su, jednako kao i ona, i njena mama i njena baka.

“Nisu radile što ja radim, no da ih život nije mazio – nije, i tada se to nije zvalo stres, već ‘bad luck‘. Svi smo pušači, grozno, znam, nisu nikada pile, a o hrani bismo mogli diskutirati malo duže – što je zdravo, a što nije. Očito je genetika svoje odigrala, ali i ovi vanjski čimbenici – prometna, selidba, potres… Ne znam koliko je povezano, no i mama i baka su imale dijagnoze povezane sa štitnjačom i visok kolesterol. Zasad nemam problema sa štitnjačom, ali imam povišene lipoproteine, što laički povezujem uz pušenje”, dodala je voditeljica kojoj je jedno mjerenje tlaka zauvijek spasilo život.