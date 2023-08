HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić objavila koliko je platila kavu na Hvaru: ‘To je morska bolest’

Autor: Z.S.

Popularna HRT-ova voditeljica i psihologinja Antonia Ćosić još je jedno od poznatih lica koje su ovog ljeta posjetile Hvar. Svoje doživljaje podijelila je na Tik Toku, gdje je se usput osvrnula i na cijene. Naime, Hvar je ove godine posebno u središtu javnosti zbog skupoće.

‘Skupi Hvar’

“Lipi moji dragi ljudi, vodim vas na skupi Hvar”, započela je voditeljica.

"Ne sunčani, nego skupi. I dalje ne znam pričati dalmatinski, ali ću pokušati", počela je te je otkrila da je otišla na 'kavicu s kapučinom' za koju se, kako je istaknula, cijene na kreću od 3, 4, 5 pa sve do 10 eura.









“Mlijeko koje stavljaju u tu kavu je nektar bogova, očito!”, našalila se. Potom je otkrila da je odlučila je s društvom otići na mali otok Palmižanu, a tamo su je dočekale još veće cijene.

“Ja pameti nemam dovoljno, a ljubavi prema moru napretek! I ozbiljno razmišljam da to počnemo nazivati morskom bolešću. Fućkaš ono kad ti je na brodu loše, to kad ideš na more iako su cijene grozne, to je morska bolest!”, zaključila je voditeljica.