HRT-ova ‘Gora’ se dugo čekala, ali džabe: Gledatelji potpuno razočarani, a o svemu se oglasio i HGSS

Autor: Barbara Grgić

S jeseni je na HRT-u je krenula i nova dramska serija “Gora”, a u središtu se nalazi tim gorskih spašavatelja. Svaka od 22 snimljene epizode nosi novi slučaj potrage i spašavanja iza kojih stoje ilegalne aktivnosti, prirodne nepogode, nemar i nesmotrenost.

Serija je snimala u Gorskom kotaru, okolici Zagreba i Samobora te na obroncima Zagrebačke gore, u Parku prirode Medvednica.





‘Antitalent produkcija je opravdala svoje ime’

Iako su mnogi s veseljem iščekivali ovo seriju, prve reakcije i nisu baš tko zna kako pozitivne.

“Koji je ovo mućak od serije. Muke im tako nabiti 22 epizode”, “Ajme koji dijalozi, koji scenarij… Moja nećakinja koja ide u drugi osnovne napisala bi smislenije dijaloge”, Ne znam jesam li ja luda, ali u nekim trenucima ih ništa nisam razumjela”, “Ovo je loše, kao neki improvizirajući amaterski dokumentarac”, “Ima ova serija neku radnju? Očekivao sam neku HGSS-ovsku verziju Third Watcha/911 – znači uz malo drame/romantike i neku akciju i avanturu. A tu vidim samo dosadnu dramu”, “Ne shvaćam poantu serije, što se ovdje događa?”, “Priča se u zajednici da oko 16.-17. epizode serija postane nešto bolja”, “Molimo HRT kad već ne želi financirati novu sezonu CBS-a, neka na koljenima ako treba zamole Gorana Kulenovića da napravi neku seriju, jer ova ‘Antitalent’ produkcija je izgleda opravdala svoje ime”, “Kako uništiti prirodne ljepote i vizure katastrofalnom kamerom. Foršpan bi bolje napravio moj učenik s prilagodbom, gluma ne postoji, dijalozi nemaju veze sa životom, zvuk se vraća na stare postavke, fotografija kriminalna, rakursi ubij me u mozak”, pisali su nezadovoljni korisnici na Forumu.

Kreatorica i scenaristica Maja Pek-Brünjes u nedavnom je intervjuu otkrila kako je dio vodećih članova HGSS-a pogledao prve dvije epizode i bili su ugodno iznenađeni.

“Dio vodećih članova HGSS-a pogledao je prve dvije epizode i bili su ugodno iznenađeni te izrazili podršku. Rekli su nam da se mogu poistovjetiti s likovima, što je vjerojatno najveći uspjeh. Ali realno, ugled HGSS-a je ogroman pritisak još uvijek. To ja kao kad omiljenom profesoru predajete svoj esej ili vas Luka Modrić traži da s njim zaigrate. Ne znam s čime bih to usporedila. Nadam se da će biti zadovoljni, zabavljeni i da nam neće zamjeriti propuste i preinake”, rekla je Maja.









Pročelnik HGSS-a: ‘Mi smo generalno zadovoljni’

Za komentar smo pitali aktualnog pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja, Josipa Brozičevića.

“Bila nam je prihvatljiva ideja kada su oni krenuli s inicijativom da se snimi nekakva dramska serija s temom HGSS-a i naše djelatnosti kojom se bavimo. Dali smo suglasnost na prvi scenarij, kao i sve suglasnosti za korištenje naših znakova, loga i slično. Bio sam i na premijeri, pogledao sam prve dvije epizode. Mi smo generalno zadovoljni. Nije bilo nikakvih negativnih kritika i zamjerki za ono što smo vidjeli. Nadam se da to u nastavku neće biti drugačije niti da će biti narušen prikaz u ostalih 20 epizoda”, rekao je Brozičević te dodao kako je HGSS-u drago što se gorski spašavatelj, odnosno njegov psihološki profil, nije prikazao drugačije od onog što on u stvarnosti jest.

“Smatramo da je to posve pogođeno i sasvim okej na temelju onog što smo vidjeli. O ostalom ja trenutno ne mogu govoriti jer tko zna što će biti u nastavku. Evo, mislim da je to jedna dobra, pozitivna promocija, odnosno predstavljanje službe. Ono što je nama tu bitno i što bih volio naglasiti je da očekujemo da će određen broj mladih, novih ljudi, koji su možda do sada bili nedovoljno upoznati s nama ili nisu imali mogućnost pristupiti službi, da će sada to spoznati i da će to kod njih pobuditi želju i volju za volontiranjem i pomaganjem. Vjerujem da će nakon serije biti interesa, pogotovo po manjim gradovima, manjim stanicama, gdje teže dolazimo do novih članova koji ponašanjem, stavom, pogledima i odgovornosti odgovaraju ovoj službi”, rekao nam je Brozičević.









U glavnim ulogama su Kristijan Petelin, Ugo Korani, Sandra Lončarić, Dinka Vuković, Aleksandar Cvjetković, Barbara Nola, Jasmin Mekić, Lucija Rukavina i Romina Tonković.

Scenaristi Gore su Maja Pek-Brünjes, Dora Šustić, Daria Stilin i Rene Gallo, direktori fotografije su Ivan Zadro, Filip Kos i Stanko Herceg, a montažeri Ana Štulina, Tomislav Josipović, Sandra Mitić, Ivan Živalj i Anita Jovanov. Seriju režiraju Mladen Dizdar, Aldo Tardozzi i Radislav Jovanov Gonzo. Producent je Danijel Pek (Antitalent), a urednica serije Jelena Milošević (HRT).