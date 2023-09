HRT-ov voditelj sklopio unosan ugovor o doživotnom uzdržavanju: Sud mu je upravo zagorčao život

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Poznati HTV-ov voditelj Drago Celizić, kojeg trenutno gledamo u emisiji ‘Zlatna liga’, izgubio je sudski spor oko kuće u Puli, koju je trebao dobiti temeljem ugovora o doživotnom izdržavanju koji je potpisao s Milkom Vukelić iz Pule 2007. godine.

“Žalba tuženika je odbijena kao neosnovana i potvrđena je u cijelosti prvostupanjska presuda i svi navodi iz obrazloženja prvostupanjske presude”, rekao je za 24sata Radivoj Mačešić-Biscuoli, odvjetnik nećakinje pokojne Milke, gospođe Marije te je pojasnio da Celizić može podnijeti prijedlog sudu za dopuštenjem revizije, pri čemu bi morao ukazati na to da je u tim presudama neko važno pitanje utvrđeno na drugačiji način.

“Sve je bilo odmah jasno”

“Bio sam uvjeren od prvog dana da ću slučaj dobiti jer je sve bilo odmah jasno”, rekao je odvjetnik.





“Moja stranka je zadovoljna presudom. Tuženik može zatražiti prijedlog revizije i uvjeriti sud da postoje za to razlozi, ali mislim da od toga neće biti ništa. Najavio je da će se boriti do kraja, ali ne znam što to znači. Jer presuda je sad pravomoćna. Nikad nije mojoj stranki isplatio ni ‘lipe’, a dužan je oko 280.000 eura parničnih troškova. Siguran sam da trošak mojoj stranci neće nadoknaditi i da ću morati nekako ići u naplatu tog troška. Još pola milijuna eura od pokojne Milke je na računima banaka i zablokirano je privremenom mjerom od prvoga dana. To stoji na računima i čeka okončanje ostavinskog postupka”, rekao je odvjetnik.

Voditelj najavio žalbu

Drago Celizić je bio potpuno zatečen vijesti o presudom. “Nije mi odvjetnik ništa javio, ali ako je zaista tako, to je strašno. Stvarno mi je već muka od svega. Naravno da ćemo se žaliti”, rekao je Celizić, koji je rekao kako je ove godine bio u kući te da je sve djelovalo normalno.









Podsjetimo, iako se nepuna tri mjeseca nakon smrti Milke Vukelić HRT-ov voditelj upisao na nekretninu, odnosno kuću od 178 kvadrata s dvorištem od 453 kvadrata, nećakinja pokojne Milke, Marija Askar, podigla je tužbu protiv voditelja uz tvrdnju kako preminula u trenutku potpisivanja ugovora ‘nije bila prisebna i sposobna za rasuđivanje zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja’ te da nije mogla razumjeti značaj pravn3e posljedice ugovora, voditelj je to osporavao. Govorio je kako je Milki bio poput sina te da je baš njemu htjela ostaviti nasljedstvo. Osim kuće, riječ je i o iznosu od 500 000 eura koje je imala na računima.