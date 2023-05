‘HRT OPET CENZURIRA!’ Dok je trajao baš ovaj nastup na Eurosongu, puštali su reklame: ‘Ukinut pristrojbu’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Sinoć je održana druga polufinalna večer Eurosonga, a tijekom pauze za glasanje nastupile su tri drag queen performerice.

No gledatelji HRT-a nisu mogli pogledati drag show jer je HRT tijekom njihovog nastupa puštao reklame, što je kod nekih gledatelja izazvalo ogorčenje.

“Imamo li vašu pozornost?” napisali su na službenom Twitter profilu Eurosonga uz kratak isječak nastupa u kojem su tri drag performerice odjevene kao voditeljice Eurosonga izvele hitove poput ‘Free Yourself’ pjevačice Jessie Ware i ‘Free Your Mind’ grupe En Vogue.





Nakon što su linije za glasanje zatvorene, voditeljice su ušle u ‘Queen Machine’ i ‘transformirale’ se u drag performerice.

HRT cenzurirao nastup drag performerica?

Nastup drag performerica trajao je oko 5 minuta, a HRT se uključio u live prijenos baš u trenutku kada je njihov nastup završen.

Za vrijeme njihovog nastupa HRT je puštao reklame, što je izazvalo negodovanje dijela gledatelja koji su komentirali odluku na društvenim mrežama.









“HRT cenzurira drag show?” pitali su se neki.

Dakle, HRT pustI reklame umisto ovo. Šupci https://t.co/38OPTh9ryd — *Moralna Vertikala* Mantodea🍸 (@Mantodea18) May 11, 2023







“HRT hladno prebacio na reklamnu pauzu da ne bi Hrvati morali gledati drag performerice u Liverpoolu”, jedan je od komentara, a mišljenja gledatelja oko nastupa bila su podijeljena.

Dio gledatelja bio je oduševljen nastupom drag kraljica, dok su drugi njihov nastup prozvali “odvratnim” te pisali kako je najbolje “preskočiti i stišati ton”.

Thank you for these queens @Eurovision! Amazing show!!! Bravo! — Emi Barabasz 🏳️‍🌈 (@emibarabasz) May 11, 2023

Absolute perfection 🥳🥳🥳 a sign that we can get loose!! ❤️❤️❤️❤️ — 🏳️‍🌈💙🇪🇺❤️🏳️‍⚧️💜🇺🇦 (@mr_huswolf) May 11, 2023

Skip and mute. — Moisés Orellana ن (@MoisOrellana) May 11, 2023

Cijeli nastup drag performerica možete pogledati od 1:40:12 na služenom YouTube kanalu Eurosonga.

HRT-u smo poslali upit zašto su pustili reklame baš u tom trenutku, a odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.