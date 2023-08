Hrgović posvetio veliku pobjedu posebnoj osobi: ‘Hvala mojem anđelu na podršci’

Autor: Z.S.

Hrvatski boksač Filip Hrgović u subotu je kasno navečer u Londonu obavio posao i protiv Australca Demseyja McKeana došao do nove pobjede u profesionalnoj boksačkoj karijeri. Svih 12 rundi iz prvog je reda pratila njegova supruga Marinela, joj je poslije meča posvetio pobjedu.





“Hvala mojem anđelu na podršci. We did it together”, napisao je nakon borbe na Instagramu pokraj njihove zajedničke fotografije.

Usik idući?

Par, koji je, inače, zajedno odrastao u Sesvetama, stao je pred oltar 2019. godine i tako okrunio šestogodišnju vezu.

U međuvremenu, Hrgović je ispričao što očekuje poslije ove pobjede. Naime, prema onome štošto se zna sve vodi prema mogućem obračunu s Ukrajincem Oleksandrom Usikom, u borbi za teškaški svjetski naslov po IBF-u, a bude li tog meča. Šansa za borbu za Usikom otvorila bi se ako Ukrajinac u branjenju svojeg naslova svlada Britanca Daniela Duboisa, na kojeg će ići 26. kolovoza u poljskom Wroclawu.

Hrgović najavio je da će te večeri biti u dvorani u Wroclawu i pratiti meča. Za boljeg iz tog ogleda u ringu ima je jasnu poruku.

“Moja poruka je sljedeća: Poštujte pravila, pobjednik bi se trebao boriti protiv mene”, rekao je 31-godišnji Zagrepčanin nakon pobjede nad McKeanom.