Hrga zgrožena ponašanjem u zagrebačkoj mesnici: ‘Zazivam red i profesionalnost, ali sad je gotovo’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Ugostiteljica i bivša novinarka Mirjana Hrga na društvenim mrežama podijelila je svoje neugodno iskustvo s poznatom zagrebačkom mesnicom zbog koje je ostala bez janjetine za novogodišnju večeru.

Iako su joj u mesnici rekli da će u subotu bez problema imati naručenih 2,5 kilograma janjetine, to se ni nakon 10 dana dogovora nije dogodilo te je njezin suprug subotnje jutro proveo lutajući po mesnicama i tražeći željeni komad mesa.

“Sugerira mi prijatelj mesnicu. Imaju uistinu divno meso. Neosporno. I nažalost, svjesni su kvalitete mesa koje prodaju. Imam svoju super mesnicu, ali rekoh “ajde, off je, probaj i nešto drugo…” Čovjek kao čovjek i u mesnici traži znakove razumijevanja. Na zidu raspelo i Dinamova slika. OK, u Zagrebu smo, ali – godi li mi? Godi. Kupujem prve komade. Ne volim kada u 21. stoljeću nije moguće platiti karticom. Ne dam osjećaju da me zbuni…

Domaćica novogodišnje večere

“Hrga, ne sumnjaj, ne popuj, ne ravnaj sve po sebi. Možda ti samo nisi dorasla drugačijem načinu koji kod tebe odmah diskvalificira drugu stranu…a zapravo – sve je u redu” (navikla sam u životu čitati te male, proklete znakove-najave).

Naručujem janjetinu. Domaćin sam novogodišnje večere. To je pitanje časti. Više nego ičeg drugog. Pitam – mogu li po janjetini doci u subotu?

“Dođite kad god želite, od četvrtka, bit će janjetine, ne trebate ništa posebno naručivati” – odgovaraju”, piše Hrga u svom statusu i dodaje.









“Dolazim jučer, petak, u drugi dio grada. Frajer gleda kroz mene kao kroz stakleni zid.

“Došla sam po janjetinu”.

“Janjetine nema, bit će sutra”









“Rekli ste jučer. Mogu li biti sigurna da ću sutra dobiti do 2,5 kg onog što tražim?”

“Gospođo, možda će biti 3, možda 4 kg, ali manje od toga neće. Zavisi od janjeta…”

‘Kako ste ono rekli da se prezivate?’

Mislim si – OK, 2,5 ili 4 kg nije isto, ali vidim da nemaju vremena ni volje baviti se takvim “sitnicama”. Trebala bih zapravo biti zahvalna što ću biti u prilici kod njih kupiti meso…

“Kako ste ono rekli da se prezivate?”

Tek sad, nakon treće komunikacije, uzima mi narudžbu. Polako se topi moja zanesenost o šarmu male obiteljske mesnice, zazivam red i profesionalnost, ali sad je gotovo”, nastavlja dalje bivša novinarka.

“Subota. Jutro. Šaljem muža po meso. Kaže mi da su mi ostavili samo 2 kg i ne mogu dobiti ništa više. Uzmi ili ostavi. Uzimam. Nije dosta. Muž odlazi tražiti dalje. Dan prije večere, nakon sto sam 10 dana dogovarala meso. Problem je moj. Što će im Hrga, kad ionako ne mogu dovoljno pripraviti. Do njih voćarna. Sasvim druga priča. Podsjećanje na najljepšu socijalnu, emocionalnu i poslovnu inteligenciju. Sve ono što ovi nisu. Tko je sretniji”, pita se Hrga.